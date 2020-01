Coupe du monde 2022: le tirage au sort des qualifications Afrique

Pas de « groupe de la mort » mais quelques belles oppositions à venir, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort, ce 21 janvier 2020 au Caire.

Les champions d’Afrique algériens ont atterri dans le groupe A avec les Burkinabè, les Nigériens et les Djiboutiens. Les Sénégalais, finalistes de la CAN 2019, partageront le groupe H avec les Congolais, les Namibiens et les Togolais.

Les autres équipes ayant participé au Mondial 2018 ont été à peu près aussi bien loties. Les Tunisiens joueront contre les Zambiens, les Mauritaniens et les Equato-Guinéens (groupe B). Les Nigérians croiseront le fer dans le groupe C avec Cap-Vert, Centrafrique et Liberia. Le groupe F, avec l’Egypte, le Gabon, la Libye et l’Ouganda sera peut-être un des plus relevés.

Pour rappel, seule l’équipe classée première de chaque poule disputera l’ultime tour de qualifications pour le Mondial 2022. A la fin, cinq sélections seulement représenteront l’Afrique au Qatar.

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie

COUPE DU MONDE : PHASE DE GROUPES DES QUALIFICATIONS AFRIQUE

Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020

Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020

Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021

Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021

Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021

NB : le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022.

