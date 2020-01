CAN 2021: le Cameroun ouvre la voie à un changement de dates

Le ministre des Sports et de l’éducation physique (Minsep) du Cameroun a ouvert la voie à un éventuel changement de dates pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, ce 15 janvier 2020 à Yaoundé, en introduction d’une réunion entre les autorités camerounaises et la Confédération africaine de football (CAF). «Concernant la période la plus propice pour l’organisation de la CAN 2021, diverses hypothèses sont ouvertes, a admis le Professeur Narcisse Mouelle Kombi. Nous voulons d’emblée dire, ici, haut et fort, au Cameroun, que sur toute l’étendue du territoire, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, que la période de juin à septembre – je parle sous le contrôle du directeur de la météorologie […] – correspond à la grande saison des pluies. À Douala, par exemple, durant cette période, il pleut quotidiennement […] A cet égard, nous serons attentifs aux importantes décisions qui seront prises dans le cadre de la présente réunion […] pour l’intérêt et la gloire du football africain ». La CAN 2021, prévue en juin/juillet, pourrait finalement être avancée en janvier/février. La CAF a notamment invoqué les conditions climatiques dans cette région du continent. La création d’une Coupe du monde des clubs élargie par la FIFA, dont la première version se jouera en juin/juillet 2021, crée également un problème de calendrier avec la CAN.