CAF Awards: Sadio Mané élu Meilleur joueur africain de l'année 2019

De notre envoyé spécial à Hurghada,

« Je suis fier de mon petit frère et de mon compatriote », raconte volontiers à RFI El-Hadji Diouf à propos du triomphe de Sadio Mané. « C’est un ambassadeur, il entre dans la cour des grands et le Sénégal peut être fier de lui, ajoute l’ancien joueur de Liverpool. C’est un monument du foot africain, qui a travaillé beaucoup et qui mérite ce titre. J’espère qu’il en aura d’autres. Qui sait, peut-être qu’un jour il sera le deuxième Ballon d’Or issue du continent africain ! » Sadio Mané est en tout cas le premier joueur sénégalais à soulever ce trophée depuis El-Hadji Diouf en 2002.

Joueur discret mais efficace

Le temps d’un instant, Sadio Mané a donc quitté la grisaille européenne pour venir recevoir le trophée de Meilleur joueur africain de l’année 2019 à Hurgadha, remis des mains de Samuel Eto’o.

En 2019, l’enfant de Bambali a enchaîné les performances. A 24 ans, le nom de ce joueur si discret est reconnu dans le football européen au moment de sa victoire avec Liverpool en Ligue des champions face à Tottenham (2-0). Il a vécu aussi la joie de remporter la Coupe du monde des clubs en décembre au Qatar face à Flamengo en délivrant la seule passe décisive du match à son coéquipier brésilien Roberto Firmino.

Une année 2019 hors du commun

Après avoir connu une année 2019 hors du commun, l’international sénégalais débute même 2020 avec un record en Premier League. Avec sa réalisation face à Sheffiled United lors de la 20e journée, Mané est le joueur ayant marqué le plus de buts à domicile (25) dans le championnat depuis le début de la saison dernière. Dans les cinq meilleurs championnats européens, les deux seuls joueurs avec plus de buts à domicile sont Lionel Messi (29 au Camp Nou) et Kylian Mbappé (27 au Parc des Princes).

Outre Liverpool, l'attaquant a aussi brillé avec la sélection du Sénégal. À la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, il a atteint la finale face à l'Algérie. Celui qui a terminé la saison 2018-2019 comme co-meilleurs buteur de Premier League avec Pierre-Emerick Aubameyang et son coéquipier Mohamed Salah (22 buts chacun), a aussi remporté la Supercoupe d'Europe.

La révélation au Red Bull Salzbourg

Sadio Mané fait partie de ces gens qui vont au bout de leur rêve. Adolescent, il quitte sans rien dire son village natal pour aller tenter l’aventure à Dakar. Le football est considéré comme une perte de temps par sa famille. Un peu plus tard, après avoir convaincu son entourage, il arrive à Génération Foot, académie fondée par Mady Touré et liée au FC Metz en France. A 18 ans, il découvre le professionnalisme dans l'est de la France aux côtés de son compatriote Kalidou Koulibaly, non sans difficulté, avec une succession de blessures.

C’est en Autriche, au Red Bull Salzbourg, qu’il continue sa carrière en 2012. Là, il prend alors toute sa dimension avant de filer en Angleterre. D’abord à Southampton, puis à Liverpool. En 2018, Sadio Mané devient le premier joueur sénégalais à disputer une finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Quelques semaines plus tard, il dispute sa première Coupe du monde en Russie. Après avoir été sur le podium à trois reprises, Sadio Mané atteint enfin la consécration sur son propre continent.

Joueur Africain de l’Année

Sadio Mané (Sénégal – Liverpool)

Joueuse Africaine de l’Année

Asisat Oshoala (Nigeria – FC Barcelone)

Joueur Inter-clubs de l’année

Youcef Belaïli (Algérie – Al Ahly Djeddah)

Meilleur espoir africain de l’année

Achraf Hakimi (Maroc – Dortmund)

Entraîneur masculin de l’année

Djamel Belmadi (Algérie)

Entraîneur féminin de l’année

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Equipe nationale masculine de l’année

Algérie

Equipe nationale féminine de l’année

Cameroun

Meilleur but de l’année

Riyad Mahrez (Algérie)