Ligue des champions CAF: El Kaabi puissance 3, Platinium à terre

La suite de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions CAF a vu un resserrement dans le groupe B entre Etoile du Sahel, Al Ahly et Al-Hilal, et le réveil d'un buteur dans le groupe C, avec le triplé inscrit par Ayoub El Kaabi pour le Wydad face à Petro de Luanda (4-1). A mi-parcours dans cette phase, aucune équipe ne s'est vraiment détachée.

Après les trois rencontres jouées vendredi, la 3e journée de la phase de groupes s'est terminée samedi avec les cinq autres matches programmés. Et cette fois, il n'y a eu aucun match sans but, même si le spectacle offensif n'a pas été le même sur tous les terrains (11 buts en 5 matches, dont 5 entre le Wydad et Petro de Luanda).

Zamalek n'en profite pas

Après le match nul entre Primeiro de Agosto et le Tout Puissant Mazembe vendredi (1-1), le Zamalek avait l'occasion de se rapprocher des Congolais en tête du groupe A. Les Egyptiens, en déplacement sur le terrain de Zesco United, n'ont toutefois pas réussi à faire mieux qu'un match nul eux aussi (1-1). Au stade Levy-Mwanawasa de Ndola, les visiteurs ont concédé beaucoup d'occasions mais ont marqué les premiers grâce à une tête de Mostafa Mohamed (72e). Zesco United a toutefois égalisé rapidement ensuite via Quadri Aladeokun, présent au second poteau (78e).

Le TP Mazembe reste ainsi en tête du groupe A (7 points) avec toujours trois longueurs d'avance sur le Zamalek (4 points). Zesco suit avec 2 points, comme Primeiro de Agosto, qui a la moins bonne différence de buts.

Trois équipes à 6 points dans le groupe B

Fin d'année amère pour l'Etoile du Sahel. Après deux victoires en deux matches, les Tunisiens espéraient faire la passe de trois chez eux contre Al-Hilal. Las, ils ont manqué trop de fois leur cible sur leurs nombreuses offensives. Et la sanction est tombée peu avant l'heure de jeu avec ce tir lointain, puissant et précis d'Althar El Tahir directement dans le petit filet (58e). Un unique but qui a suffi au bonheur des Soudanais.

Dans l'autre rencontre du groupe, les Egyptiens d'Al Ahly ont dominé les Zimbabwéens de Platinium (2-0) grâce à un doublé signé Walid Soliman (8e, 69e sur penalty). Le FC Platinium, champion du Zimbabwe, est la seule équipe de cette phase de groupes à avoir perdu ses trois rencontres. En revanche, l'Etoile du Sahel, Al Ahly et Al-Hilal sont désormais à égalité avec 6 points, et seule la différence de buts permet de les classer ainsi de la 1ère à la 3e place.

Le Mamelodi en tête, El Kaabi voit triple

Grosse frustration pour l'USM Alger, qui s'est inclinée chez elle face au Mamelodi Sundowns sur une grosse erreur. Les Sud-Africains n'étaient pourtant pas particulièrement dangereux dans cette rencontre. Ce sont même plutôt les Algériens qui se sont procuré les meilleures occasions. Mais une passe en retrait mal assurée de Mustapha Kheiraroui a profité à Hlompho Kekana. Le milieu de terrain a profité de l'offrande pour feinter le gardien et marquer dans le but vide (59e).

Enfin, dans le dernier match de cette journée, le Wydad Casablanca a enfin décollé après avoir concédé deux nuls. Opposé à Petro de Luanda, le WAC s'en est remis à Ayoub El Kaabi, le buteur prêté par le Hebei China Fortuna cet été. Le Marocain, ancienne gâche du Racing Athletic et de la Renaissance de Berkane, a tout simplement inscrit un triplé (29e, 79e, 90+3e sur penalty), tandis que le club angolais a réduit l'écart par Tony (68e) et que Wilson a malencontreusement marqué contre son camp (84e). Avec cette victoire nette (4-1), le Wydad prend seul la 2e place avec 5 points derrière le Mamelodi Sundowns (7 points). L'USM Alger (2 points) et Petro de Luanda (1 point) suivent. Ayoub El Kaabi, lui, est le deuxième meilleur buteur de la compétition (3 buts) derrière Jackson Muleka du Tout Puissant Mazembe (4 buts).

LIGUE DES CHAMPIONS (CAF), RECAPITULATIF DE LA TROISIEME JOURNEE

Groupe A :

Primeiro de Agosto (Angola) - TP Mazembe (RD Congo): 1-1

Zesco United (Zambie) - Zamalek (Egypte) : 1-1

Groupe B :

Etoile du Sahel (Tunisie) - Al-Hilal (Soudan) : 0-1

Al Ahly (Egypte) - Platinium (Zimbabwe) : 2-0

Groupe C :

USM Alger (Algérie) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) : 0-1

Wydad Casablanca (Maroc) - Petro de Luanda (Angola) : 4-1

Groupe D :

Espérance de Tunis (Tunisie) - AS Vita Club (RD Congo): 0-0

Raja Casablanca (Maroc) - JS Kabylie (Algérie): 2-0