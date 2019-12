L’inoxydable Dieumerci Mbokani affole toujours les compteurs en Belgique

« Pour moi, c’est le meilleur attaquant de Belgique, le plus complet avec de l’expérience ». Ilombe « Pelé » Mboyo, ex-international de RDC et ex-international belge (une sélection avec les Léopards et deux sélections avec les Diables Rouges), n’y est pas allé par quatre chemins au moment de parler de Dieumerci Mbokani, fin novembre au micro de l’émission Grand Débrief du journal La Dernière Heure.

L’international congolais, encore appelé début 2019 mais absent de la dernière CAN en Égypte, réalise une première moitié de saison exceptionnelle avec le Royal Antwerp. Encore auteur d’un but et de deux passes décisives lors de la balade de son club sur la pelouse du Waaslan-Beveren le 6 décembre (4-0), Dieumerci Mbokani est intenable. Il a déjà marqué 18 buts et donné 9 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues.

Les regrets d'Anderlecht, qui ne voulait pas de cet attaquant jugé trop vieux

Recruté par le « Great Old » (surnom du Royal Antwerp) durant l’été 2018, le Léopard avait signé pour un an. Et avant le début de la saison 2019-2020, c’est du côté d’Anderlecht que beaucoup pensait le voir poursuivre sa carrière. La tunique des « Mauves », Mbokani l’a connaît bien. Il a été joueur du RSCA en 2006-2007, puis de 2011 à 2013, avec un certain succès.

Pourtant, il n’y a pas eu de retour à Anderlecht. Le joueur était pourtant motivé. « J’étais prêt à y aller, mais pour des raisons qui leur appartiennent, ils n’ont pas voulu de moi », a-t-il assuré dans les colonnes du quotidien Le Soir début octobre. Ces fameuses raisons ? L’âge du joueur, qui a soufflé sa 34e bougie le 22 novembre. Trop âgé, a-t-on estimé là-bas.

Aujourd’hui, Anderlecht s’en mord les doigts. Les Mauves vivent une saison calvaire avec cette 11e place au classement et ce petit total de 21 buts marqués en 18 journées. Dans le même temps, Antwerp a convaincu Dieumerci Mbokani de rempiler et pointe au 4e rang, tandis que son attaquant trône en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations. « Évidemment qu’aujourd’hui, on regrette quand on voit qu’il marque beaucoup de buts et qu’il n’est pas blessé », a avoué Michael Verschueren, le directeur sportif, à RTBF.

Grosse occasion manquée pour Mbokani avec la RDC. RFI/Pierre René-Worms

Actuel Taureau d'Or... et futur Soulier d'Or belge ?

« Parfois, les footballeurs sont meilleurs avec l’âge. Et Mbokani est encore très bon à son âge. L’âge ne veut rien dire dans le football. Que tu aies 19 ans ou 35 ans, les qualités sont là. Et pour moi, il est le meilleur attaquant de Belgique », a renchérit « Pelé » Mboyo.

Les chiffres tendent à lui donner raison. Le 2 novembre, à Mouscron, Dieumerci Mbokani a inscrit son 100e but en Jupiler League, 12 ans après ses premiers avec Anderlecht. « Dans le football, ce n’est pas une question d’âge. On joue avec notre tête. C’est l’expérience qui est importante. J’aurais pu bien servir à Anderlecht. Je suis bon balle au pied, je sais dribbler et je peux m’adapter à tous les systèmes », a commenté l’intéressé au Het Laatste Nieuws mi-septembre.

L’actuel Taureau d’Or (surnom donné au leader du classement des buteurs en Belgique) a déjà égalé son total de buts du dernier exercice. L’ancien joueur du Tout Puissant Mazembe, du Standard de Liège et du Dynamo Kiev, qui est aussi passé plus brièvement – et avec moins de réussite – par la Ligue 1 avec Monaco, la Bundesliga avec Wolfsburg et la Premier League avec Norwich et Hull City, est si bon actuellement qu’il est déjà cité parmi les favoris au Soulier d’Or belge, qui récompense le meilleur joueur de Jupiler Pro League. Ce trophée, il l’a déjà remporté en 2012. Ça peut paraître lointain… mais avec Dieumerci Mbokani, les années comptent si peu.