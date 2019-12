L’Égyptien Amr Fahmy se lance dans la course à la présidence de la CAF

« J’ai décidé, après concertation avec mes proches, de me porter candidat à la présidence de la CAF. Je vais entamer ma première visite officielle en février prochain en Éthiopie et au Soudan [en février prochain, ndlr] », a indiqué au site égyptien Al Ain Sport Amr Fahmi, qui a notamment donné les raisons de sa candidature. « Mon grand-père a organisé l’Union africaine en 1957, et je veux le répéter après 63 ans. L’Afrique mérite plus que cela. Nous sommes à l’arrêt par rapport à l’Europe », a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : « Mon souhait est d’éliminer la corruption. J’ai été secrétaire général et j’ai pu constater ce qui se passe au sein de la Confédération africaine de football et de la façon dont sont gâchés les intérêts du continent. Comme je l’ai dit, l’Afrique mérite mieux. »

Une famille dédiée au football africain

Amr Fahmi est le fils de Mustapha Fahmy, ancien secrétaire général de la CAF, et petit-fils de Mourad Fahmy, membre honoraire et secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) de 1961 à 1982.

Amr Fahmy avait été démis de ses fonctions en avril dernier. Dans un courrier adressé à la Fifa un mois avant son limogeage, l’ex-secrétaire général de la CAF, 36 ans, avait accusé l'actuel président de la CAF, le malgache Ahmad de harcèlement sexuel et de corruption. Il avait été remplacé par le Marocain Hajji Mouad. Les autorités de la CAF n’avaient pas donné de détails sur le limogeage d'Amr Fahmy.

Ahmad avait été interpellé à Paris, le jeudi 6 juin, par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Il était ressorti libre de sa garde à vue, pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux, sans poursuite à ce stade, avait annoncé le procureur de Marseille.

L'ombre de la Fifa

En août 2019, la Sénégalaise Fatma Samoura, déléguée générale de la Fifa pour l’Afrique, était arrivée au siège de la CAF pour entamer une mission d'audit de la gestion financière. « La mission de la Fifa n'est pas là pour régler des comptes. Elle est là pour aider et soutenir le vaste programme de réformes en cours. Il faut sortir la CAF de la tourmente, afin que le football africain rayonne partout dans le monde », avait-elle déclaré. Sa désignation reste inédite dans les annales du football mondial et sonne comme une mise sous tutelle de la CAF.

En 2017, en prenant le relais d'Issa Hayatou, Ahmad s'était posé en chantre de la bonne gouvernance. À moins de deux ans des élections pour le poste de président de la Confédération Africaine de Football, Amr Fahmy entend faire campagne « notamment sur la promotion du football africain et la lutte contre la corruption ».