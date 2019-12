Coupe de la Confédération: Pyramids et Berkane affichent déjà leurs ambitions

Pyramids, le club le plus riche de la compétition, et Berkane, le dernier finaliste ont marqué les esprits lors cette première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Les Égyptiens sont allés s’imposer sur le terrain d’Enugu (3-1) et les Algérie ont étrillé les Béninois (3-0).

Quand une équipe dépense plus de 32 millions d’euros en transferts dans le championnat égyptien en 2018 et s’offre l’ex-sélectionneur français de l’Ouganda, Sébastien Desabre, ce n’est certainement pas pour faire de la figuration en Coupe de la Confédération. Le Pyramids FC a ainsi affiché d’entrée son ambition d’aller le plus loin dans cette compétition en s’imposant (3-1) au Nigeria sur la pelouse d’Enugu.

Mais cela n’a pas été aussi facile que ne le laisse suggérer le score. « C’était un match assez compliqué, avoue à RFI l’entraîneur de Pyramids. Cela a été joué sous une énorme chaleur, à 2h de l’après-midi ». Les Égyptiens ont même souffert pendant la première mi-temps durant laquelle ils étaient menés après un but d’Olawoyin (28e). Mais l’exclusion de Olusesi à quelques secondes de la mi-temps allait réveiller les hommes de Desabre. « On a fait le match qu’il fallait faire à 11 contre 10 en se créant beaucoup d’occasions », explique le technicien français. Les visiteurs punissent ainsi leurs hôtes grâce à Farouk sur penalty (54e), Layouni, d’une belle frappe du gauche (83e), et Issa de nouveau sur penalty (87e). « C’est une bonne entrée en matière », estime Sébastien Desabre.

Pour la Renaissance sportive de Berkane, c’est également un bon début même si c’était face aux néophytes Béninois du FC Esae (3-0). Les finalistes malheureux de la dernière édition ont à cœur de retrouver la finale encore une fois et montrent les crocs dès leur premier match. Krouch a ouvert le score (26e), Laachir a doublé la mise (32e) et Ouattara a inscrit le troisième et dernier but (86e) des Algériens.

Groupe A :

Enugu (NGR)-Pyramids (EGY) 1-3

Nouadhibou (MAU)-El Masry (EGY) 2-3

Groupe B :

Motema Pembe (RDC)-Zanaco (ZAM) 1-1

RS Berkane (MAR)-FC Esae (BEN) 3-0

Groupe C :

Al-Nasr (LBY)-Djoliba (MAL) 1-1

Bidvest Wits (AFS)-Horoya (GUI) 0-0

Groupe D :

San Pedro (CIV)-Paradou (ALG) 0-0

Hassania Agadir (MAR)-Enyimba (NGR) 2-0