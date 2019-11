CAN U23: l’Afrique du Sud termine 3e et décroche son billet pour les JO 2020

L’Afrique du Sud a décroché le troisième et dernier ticket pour représenter le foot africain aux JO de Tokyo en battant le Ghana (2-2, tab 6-5) en match de classement. Pour cette rencontre pour la troisième place de la CAN U23, les Sud-Africains ont mené deux fois et ont longtemps cru remporter ce match avant que le Ghana ne revienne deux fois au score notamment dans les dernières minutes (85e) par Obeng. Les Bafana Bafana sont passés également tout près de la sortie pendant la série de tirs au but après avoir vu deux de leurs tentatives échouer. Mais le cinquième tireur ghanéen, Edward Sarpong, qui avait la qualification des Black stars dans les pieds, a craqué et expédié son penalty dans les nuages. Les Bafana Bafana ne ratent pas les deux penaltys suivants, leur gardien stoppe celui d’Emmanuel Cudjoe et envoie l’Afrique du Sud aux JO pour la troisième fois après 2000 et 2016. La CAN U23, organisée tous les quatre ans, est qualificative pour les Jeux olympiques; les trois premiers de la compétition sont qualifiés directement pour les JO. La finale se joue ce vendredi soir entre l’Égypte, pays organisateur, et la Côte d’Ivoire.