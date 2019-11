CAN U-23: l’Égypte rejoint la Côte d’Ivoire en finale et se qualifie pour les JO

En s’imposant face à l’Afrique du Sud (3-0) en demi-finale, l’équipe olympique d’Égypte s’est qualifiée en finale de la CAN U23 et a décroché en même temps son billet pour les JO de Tokyo en 2020. La Côte d’Ivoire ira également au Japon après avoir éliminé le Ghana (2-2, tab 3-2).

L’honneur est sauf ! Les Pharaons olympiques ont vengé leurs aînés piteusement éliminés par l’Afrique du Sud (1-0) en huitièmes de finale de la CAN 2019. Mardi, face aux jeunes Bafana Bafana, les olympiques égyptiens ont fait coup triple : venger leurs aînés donc, se qualifier en finale de la CAN U-23 et empocher leur billet pour les Jeux olympiques 2020.

Dans cette demi-finale, l’Égypte a eu du mal – plus que ne le reflète le score – à prendre la mesure de son adversaire. Les protégés de Shawky Gharib ont attendu la seconde période pour faire la différence grâce d’abord à un penalty de Ramadan Sohby (59e). Ensuite, Abderahman Magdi a doublé la mise (84e) quelques secondes après que les Sud-Africains eurent touché la barre transversale. Et enfin, le même Magdi s’est offert un doublé sur un tir très mal négocié de Darren Johnson (89e).

Ghana-Afrique du Sud pour le troisième billet

Les Égyptiens vont disputer à Tokyo leur 12e tournoi olympique mais ont d'abord une finale à jouer vendredi face à la Côte d'Ivoire.

Pour les Ivoiriens, ce sera leurs deuxièmes JO après ceux de Pékin en 2008. Les Éléphanteaux ont décroché cette qualification grâce à leur victoire aux tirs au but en demi-finale mardi face au Ghana (2-2, tab 3-2). Cet exploit porte la signature de leur avant-centre Youssouf Dao et de leur gardien Ira Tapé. Le premier a inscrit un doublé (13e et 85e) pour donner à deux reprises l’avantage aux siens. Le second a arrêté trois penaltys adverses lors de la séance des tirs au but.

Défaits, l’Afrique du Sud et le Ghana ont encore une chance de voir Tokyo. Ils vont disputer vendredi la troisième place de cette CAN U23, synonyme de dernier billet pour les Jeux olympiques.