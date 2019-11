Éliminatoires CAN 2021: Nigeria, Congo, Guinée et Cameroun assurent

Le Nigeria, le Congo, la Guinée et le Cameroun ont remporté ce dimanche 17 novembre leur rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Mené d’entrée de jeu par le Bénin (1-0), le Nigeria était parvenu à s’imposer à Abuja lors de la première journée des qualifications (2-1), lançant idéalement sa campagne pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Du grand Victor Osimhen

Toujours menés en début de première période après un but de Masoabi Nkoto à la 11e minute, les Nigérians ont trouvé la faille à quatre reprises. Tout d’abord avec l’attaquant d’Everton Alex Iwobi (26e) et ensuite grâce à Samuel Chukwueze (38e), milieu de terrain de Villarreal. Victor Osimhen, buteur lors de la première journée, et passeur décisif pour Chukwueze, inscrit le troisième but (75e). Le joueur de Lille double la mise à la 85e minute d’un ballon piqué. Chidozie Awaziem marque un but contre son camp en toute fin de rencontre (90e).

Le Nigeria prend les commandes du groupe L. Les Nigérians qui étaient montés sur la troisième marche du podium en Égypte l’été dernier affronteront la Sierra Leone lors de la troisième journée en août 2020.

La Guinée avait fait match nul face au Mali (2-2) lors de la première journée. Cette fois, les coéquipiers de Naby Keita ont vécu une victoire à domicile contre la Namibie (2-0). Le défenseur de Toulouse, Issiaga Sylla, a ouvert le score d’une puissante demi-volée juste avant la pause (42e). De quoi rendre hommage à son père disparu mercredi dernier. À la 70e, c’est au tour de Jose Kante de se mettre en valeur en inscrivant le deuxième but. Un peu plus dans la journée, le Mali avait battu le Tchad (2-0). La Guinée rejoint les Maliens en tête du groupe A.

Un Cameroun toujours poussif

Le Cameroun, déjà qualifié pour la prochaine CAN en tant que pays organisateur, a dû attendre l’heure de jeu pour enfin trouver le chemin des filets face au Rwanda. Ngoumo Ngamaleu s’est illustré à la 77e minute. Lors de la première journée, les Lions indomptables n’avaient pas fait mieux qu’un nul à domicile face au Cap Vert (0-0).

C’est à la 19e minute que le Congolais Prince Ibara a inscrit le premier but entre le Congo et la Guinée-Bissau devant son public de Brazzaville. Ensuite, les hommes de Valdo se sont envolés avec deux buts coup sur coup signés Silvère Ganvoula (65e) et Junior Makiesse (68e).

Calendrier et résultats