Éliminatoires CAN 2021: Face à l’Éthiopie, Madagascar tient son rang

Madagascar a battu l'Éthiopie pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 (1-0). Une bonne entrée en matière pour les Barea qui avaient vécu un quart de finale historique lors de leur première CAN en Égypte l'été dernier.

Capitaine et meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Faneva Andriatsima a pris sa retraite internationale dans la joie ce samedi 16 novembre au stade municipal de Mahamasina à Antananarivo.

Rayan Raveloson seul buteur du jour

Le groupe emmené par le sélectionneur Nicolas Dupuis, qui avait créé la sensation lors de la CAN 2019 en Égypte en ayant atteint les quarts de finale, a très bien commencé cette nouvelle campagne des éliminatoires. L’équipe nationale malgache a désormais un statut à défendre. Madagascar, premier pays à s’être qualifié pour la dernière édition, a battu l’Éthiopie à domicile. Rayan Raveloson a ouvert le score à la 18e minute, seul but de la rencontre.

« J’ai bien réfléchi. Quand, il y a trois ans, on a rencontré le coach, j’avais pour projet d’amener le pays à la CAN. On a réussi. Il y a aussi l’âge qui joue, et il y a aussi mon club en Arabie saoudite où j’aimerais jouer encore un an. Il ne faut donc pas faire la sélection de trop. Je pense qu’il est temps pour moi de tourner la page. On verra, si la sélection a besoin de moi dans les années à venir, je serai toujours disponible », avait déclaré Faneva Andriatsima au micro de RFI il y a quelques jours. L'ancien joueur de Sochaux ou encore de Créteil était en sélection depuis 2005.

« On a réalisé des performances remarquables, la barre est très haute. On se doit de rester à ce niveau. On se doit de faire mieux », avait annoncé Nicolas Dupuis avant la rencontre. Les Barea ont rencontré l’Éthiopie (qui n’a pas participé aux trois dernières CAN) dans un stade plein à craquer. Mardi 19 novembre à Niamey, Madagascar affronte le Niger.

En août 2020, les Malgaches (groupe K) feront face à la Côte d’Ivoire dans un aller-retour comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires.

Calendrier et résultats