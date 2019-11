Nigeria: Obafemi Martins espère encore reprendre sa carrière

Cinquième meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Nigeria et deux fois troisième de la Coupe d'Afrique des nations (2006 et 2010), Obafemi Martins vient de fêter ses 35 ans. Et en dépit d'une longue absence des terrains et de son statut de joueur sans club, l'ancien attaquant de l'Inter Milan, de Newcastle, de Wolfsburg et du Rubin Kazan entre autres ne songe pas encore à la retraite. « J'aime le football et je suis toujours passionné, donc penser à prendre ma retraite ne m'a pas encore traversé l'esprit », confie-t-il à la BBC. Parti du Shanghai Shenhua en début d'année, Martins est à la recherche d'un club. Sa grosse blessure aux ischio-jambiers, survenue en mai 2018, est soignée. « Je veux profiter, et quand j'aurai trouver le bon endroit, ça ne sera pas difficile », assure l'homme qui n'a plus joué au niveau professionnel depuis avril 2018 d'après le site Transfermarkt. Obafemi Martins a joué son dernier match avec les Super Eagles fin 2015.