Éliminatoires CAN 2021: la liste du Sénégal sans Baldé Keita

Finaliste de la CAN 2019, le Sénégal jouera la première journée des éliminatoires de la CAN face au Congo en novembre à domicile à Thiès. Le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé ce jeudi sa liste de 24 joueurs. On notera l’absence de Keita Baldé dont l’épouse est enceinte. « La femme de Diao Baldé Keita est en état de grossesse. Depuis le match contre le Brésil à Singapour, on a eu une discussion et on a décidé de le laisser à côté de sa femme. Prions pour que cela se passe bien pour sa femme », indique le technicien sénégalais à la presse. Aliou Cissé a convoqué trois nouveaux joueurs dont les défenseurs Naby Sarr (26 ans), et Moussa Ndiaye (17 ans). Mame Baba Thiam (27 ans, Kasimpasa, 4 buts), est aussi appelé pour la première fois. Les cadres comme Mané, Koulibaly, Gueye et Ismaïla Sarr sont présents.

La liste : Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Moussa Wagué, Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Coulibaly, Cheikhou Kouyaté, Famara Diédhiou, Idrissa Guèye, Sidy Sarr, Saliou Ciss, Papa Alioune Ndiaye, Krépin Ndiaye, Racine Coly, Mamadou Loum Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sada Thioub, Sadio Mané, Habib Diallo, Mbaye Hamady Niang, Baba Thiam, Naby Sarr, Moussa Ndiaye.

Le regroupement démarre le 10 novembre 2019.