Nicolas Pépé, un superbe doublé pour enfin se lancer ?

Arsenal a un nouveau héros. Un joueur capable de sortir le club du marasme. Un homme assez talentueux pour offrir aux Gunners une victoire inespérée dans les derniers instants. Jeudi 24 octobre, pour son troisième match de la phase de groupes en Ligue Europa, le club anglais ne pouvait pas compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, qui fait partie des nommés au Ballon d’Or 2019, n’était même pas sur la feuille de match, car préservé.

Mais Nicolas Pépé, lui, était bien là. Et ça s'est vu, en l'espace d'un quart d'heure.

Un premier coup franc salvateur

75e minute de jeu : Arsenal est mené par son adversaire, le Vitoria Guimaraes, 2-1. Ça va mal pour l’entraîneur Unai Emery, pas épargné par les critiques en Angleterre. Il reste un quart d’heure de jeu et l’entraîneur décide de jouer sa dernière carte, son dernier remplacement possible : le Français Alexandre Lacazette, qui reprend la compétition progressivement après plus d’un mois d’absence pour cause de blessure, cède sa place à Nicolas Pépé.

L’Ivoirien, recruté début août à Lille, n’est pourtant pas dans sa meilleure forme, comme il l'a lui-même reconnu début octobre. L’attaquant a du mal à s’adapter au jeu anglais et n’a inscrit qu’un but et donné seulement deux passes décisives en 11 apparitions. Ses ratés face aux cages n’ont pas manqué de lui valoir des reproches acerbes de la part des tabloïds et des consultants britanniques.

Mais en à peine cinq minutes, Nicolas Pépé parvient à raviver la flamme chez des supporters déçus et sceptiques. Premier coup d’éclat à la 80e : sur coup franc, l’Eléphant égalise d’une frappe enroulée dans le petit filet du gardien impuissant. Arsenal respire déjà mieux. Et ce n’est pas fini.

"Son habileté est incroyable"

On joue la 90+3e minute quand l’Emirates Stadium exulte pour de bon. À nouveau sur coup franc, Nicolas Pépé fait mouche. Cette fois, son tir du pied gauche file dans la lucarne du portier Joao Miguel, encore une fois contraint de constater les dégâts. C’est dur pour Guimaraes. Grâce à son "super sub" ("super remplaçant"), Arsenal arrache la victoire (3-2).

Et il est difficile, au lendemain de ce succès inespéré, de trouver beaucoup de personnes pour dire du mal du maître artificier. Pour l’anecdote, le dernier joueur à avoir inscrit un doublé sur coup franc en Ligue Europa est Luis Suarez… en 2013, avec Liverpool, face au Zénith Saint-Pétersbourg.

Emile Smith-Rowe, le jeune attaquant (19 ans) des Gunners, applaudit la performance de son coéquipier : "Il s’améliore chaque jour. Il a inscrit deux coups francs incroyables. Nous sommes tellement heureux pour lui. Nico s’entraîne beaucoup aux coups francs et aux penalties. Je ne suis pas surpris qu’il en ait marqué deux. Son habileté est incroyable." Unai Emery peut souffler. Pepe, l’homme du match, leur a offert à chacun un peu de répit.

Une adaptation "difficile" à un nouveau football

Dans les colonnes du Telegraph, l’ancien joueur d’Angers et de Lille s’est confié sur cette arrivée en Angleterre qui s’est avérée délicate. Il a reconnu que la découverte de la Premier League a été "difficile" pour lui. "C’est un championnat totalement différent de la Ligue 1, avec une intensité différente. Il a fallu que je m’adapte rapidement car les attentes étaient élevées", a-t-il confié. Des attentes nées de ses performances lilloises, qui lui ont valu le prix Marc-Vivien Foé 2019, et du chèque record de 80 millions d’euros réglé par Arsenal, qui n’avait jamais déboursé autant d’argent sur un seul joueur. Le précédent record était de 63 millions d’euros pour Pierre-Emerick Aubameyang, acheté au Borussia Dortmund début 2018.

Les joueurs d'Arsenal félicitent leur coéquipier Nicolas Pépé, qui vient de leur offrir la victoire contre Guimaraes, le 24 octobre 2019. Eddie Keogh/Reuters

Les premiers pas ont été rudes, "mais je continue de travailler dur pour bien jouer et m’adapter à la Premier League", promet le n°19, qui peut compter sur son entourage, ses coéquipiers et sa famille. Physiquement, Nicolas Pépé a aussi souffert. "Je ne suis pas à mon meilleur car je n’ai pas eu de véritable présaison comme les autres", rappelle celui qui a joué la CAN 2019 en Égypte avec la Côte d’Ivoire.

A Lille, on n’a pas oublié que les six premiers mois de l’Ivoirien, en 2017, furent aussi très poussifs avant que celui-ci empile les buts. Les prochaines rencontres indiqueront si le passage délicat est derrière lui et si la machine Pépé est bien lancée ou si elle a encore besoin d’ajustements.