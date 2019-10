Selon Bertrand Traoré, Lyon doit revenir à son meilleur niveau

Depuis huit rencontres, les Lyonnais n'ont plus remporté de match en Ligue 1, et la reconstruction s'annonce longue alors que le club, en bonne position en Ligue des champions, se déplace mercredi 23 octobre à Benfica pour la 3e journée de C1. Après le 0-0 face à Dijon lors de la 10e journée, le Burkinabè Bertrand Traoré a déclaré au micro de Canal+ : « On est très bas au classement et on devait prendre des points ce soir. On n’a pas su le faire et je comprends le mécontentement du public. » Et d’ajouter : « Une crise ? Ce n’est pas normal, quand on joue à l’OL, de ne pas gagner sur autant de matchs de suite. On a conscience de la gravité des choses. Ça ressemble à une crise, oui, mais on n’est pas coulés, on va continuer à travailler. » L’Étalon conclut : « On doit revenir à notre meilleur niveau et reprendre des points. »