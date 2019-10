Islam Slimani enchante Monaco

Après la trêve internationale et les deux matches amicaux de l’Algérie, Islam Slimani a de nouveau brillé avec Monaco dimanche 20 octobre en battant Rennes 3-2. Le Fennec a inscrit le deuxième but des Monégasques et s’est offert une passe décisive pour Ben Yedder, auteur d’un doublé. « On a deux attaquants de qualité, avec des profils totalement différents, raconte le coach monégasque Leonardo Jardim. Slimani est plus agressif, avec plus de mouvements de profondeur, de duels. Ben Yedder a plus de finesse technique. On est contents d’avoir fait ce mariage ». Avec cinq buts et six passes décisives lors de ses sept premiers matches en France, l’international algérien fait aussi bien que Neymar à ses débuts au PSG (six buts, cinq passes, toujours selon Opta).