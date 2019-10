CHAN 2020 : l’heure de vérité en qualifications

Les qualifications pour le prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) s’achèvent entre les 18 et 20 octobre 2019. À l’issue de ce week-end, on connaîtra les quinze équipes qui rejoindront celle du Cameroun en phase finale du CHAN 2020.

On ne sait toujours pas quand aura lieu le CHAN 2020 (avril ou juin/juillet ?). En revanche, à l’issue de ce week-end, on connaîtra – sauf imprévu – les quinze équipes qui disputeront la phase finale aux côtés du pays-hôte, le Cameroun.

Une première pour Madagascar et le Togo ?

Madagascar et Togo tenteront, à cette occasion, de décrocher leur toute première participation à cette compétition réservée aux joueurs locaux. Les Togolais ont balayé les Nigérians 4-1 à l’aller. Et, à moins d’un gros renversement de situation samedi à Lagos, ils devraient prendre part à cette sixième édition. Les Malgaches, vainqueurs 1-0 à domicile, auront moins de marge à Windhoek face aux Namibiens. Mais une qualification pour le CHAN 2020, après une CAN 2019 exceptionnelle, viendrait confirmer la progression du football à Madagascar.

Le retour du spécialiste congolais ?

Le Lesotho, Eswatini et la Centrafrique espèrent aussi disputer leur premier Championnat d’Afrique des nations. Mais ces trois sélections se sont inclinées à l’aller et auront du mal à inverser la tendance, au retour. C’est surtout vrai pour des Centrafricains battus 2-0 à domicile et qui affrontent des Congolais très motivés. Le CHAN est en effet devenu le tournoi fétiche des « Léopards » qui y ont participé quatre fois (record co-détenu) et qui l’ont gagné deux fois (record).

Un ancien vainqueur passera à la trappe

Quoiqu’il arrive, un des anciens vainqueurs du CHAN passera à la trappe, dimanche. Ce sera soit la Tunisie, sacrée en 2011, soit la Libye, championne en 2014 et 4e en 2018. Quant au Ghana, double finaliste malheureux (2009 et 2014), il part avec un désavantage certain puisque les Burkinabè avaient gagné 1-0 à Kumasi.

Choc entre le tenant du titre et l’organisateur du CHAN 2022

Enfin, ce samedi à Berkane, se disputera un choc entre le tenant du titre, le Maroc, et le futur organiseur du CHAN 2022, l’Algérie. Les Algériens, qui ont été tenus en échec 0-0 à Blida, n’ont pris part qu’une seule fois à cet événement. C’était en 2011 et ils avaient terminé 4e.

CHAN 2020 : LE PROGRAMME DE LA FIN DES QUALIFICATIONS

Vendredi 18 octobre 2019 –

Soudan – Tanzanie (Zone Centrale-Est) 1-0 à l’aller

Samedi 19 octobre 2019 –

Maroc – Algérie (Zone Nord) 0-0 à l’aller

Nigeria – Togo (Zone Ouest B) 1-4 à l’aller

Ouganda – Burundi (Zone Centrale-Est) 3-0 à l’aller

Rwanda – Éthiopie (Zone Centrale-Est) 1-0 à l’aller

Zambie – Eswatini (Zone Sud) 1-0 à l’aller

Namibie – Madagascar (Zone Sud) 0-1 à l’aller

Dimanche 20 octobre 2019 –

Libye – Tunisie (Zone Nord) 0-1 à l’aller

Mali – Mauritanie (Zone Ouest A) 0-0 à l’aller

Guinée – Sénégal (Zone Ouest A) 0-1 à l’aller

Côte d’Ivoire – Niger (Zone Ouest B) 0-2 à l’aller

Burkina Faso – Ghana (Zone Ouest B) 1-0 à l’aller

RD Congo – Centrafrique (Zone Centrale) 2-0 à l’aller

Congo – Guinée équatoriale (Zone Centrale) 2-2 à l’aller

Lesotho – Zimbabwe (Zone Sud) 1-3 à l’aller