A Lille, face à la Colombie, l’Algérie fait vibrer le stade Pierre Mauroy

De notre envoyé spécial à Lille,

L’ambiance était chaude et le stade Pierre-Mauroy de Lille s’est transformé en véritable chaudron. Encore une fois, la sélection algérienne a fait le plein. Dans l’enceinte du LOSC, les 40 000 billets disponibles pour voir les champions d’Afrique 2019 ont été vendus en moins de quarante-huit heures. Les supporters sont venus parfois de loin, comme ce groupe d’amis qui a fait 13 heures de bus entre Grenoble et le nord de la France. Un autre arrivait de Londres avec femme et enfants. Dans le métro, les chants des fans étaient largement audibles. « C’est certain, ils vont au stade », glisse avec malice un septuagénaire à son épouse, clin d’œil à l’appui.

Du vert dans les rues de Lille

Toute l’après-midi, la Grande Place de Lille était aux couleurs de l’Algérie. Trois heures avant la rencontre, un père et son fils espéraient trouver le sésame du jour aux abords du stade pour saluer leur équipe invaincue depuis maintenant 15 matches toutes compétitions confondues (12 victoires, 3 nuls). La dernière défaite des Fennecs remonte au 16 octobre 2018 face au Bénin (0-1).

Même l'Algérien Taoufik Makhloufi, médaille d’argent sur le 1 500 mètres lors des Mondiaux de Doha est présent pour donner le coup d’envoi. Juste avant la rencontre, pour faire patienter le public, deux écrans géants diffusent les buts de la sélection lors de la dernière CAN sous les cris du public.

Dix-huit années après la rencontre amicale face à la France au Stade de France interrompue à la 76e minute après l’envahissement de la pelouse, face à la crainte de nouveaux débordements, les pouvoirs publics ont renforcé au maximum le dispositif de sécurité. Pas moins de 800 stadiers étaient mobilisés pour la rencontre. « Le match est considéré à risques en raison de l’exubérance des supporters de part et d’autre qui fait craindre des débordements », indiquait la préfecture du Nord sans communiquer « de manière détaillée » les « effectifs mobilisés ».

Des supporters algériens venus pour la rencontre à Lille entre l'Algérie et la Colombie. Photo: Farid Achache/RFI

Ne pas gâcher la fête

Au moment de la CAN 2019, « à Lille, à Roubaix et à Maubeuge, les manifestations de joie nombreuses, joviales et familiales, avaient été troublées par des fauteurs qui ont tenté de gâcher la fête et d’agresser des forces de l’ordre », a poursuivi la préfecture du Nord.

Durant la première période de la rencontre du jour, deux pétards ont été tirés et l’organisateur a menacé d’arrêter la partie en cas de récidive. Avant le coup d’envoi, dans une vidéo, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, espèrait que la soirée se passe sous les meilleurs auspices. Deux supporters sont entrés sur le terrain dans le temps additionnel malgré tout. « C’était une superbe ambiance et on s’est senti à la maison. Les supporters ont fait un travail magnifique. Il y a eu un petit incident à la fin avec deux personnes qui voulaient gâcher la fête en entrant sur la pelouse », avance Belmadi.

Côté terrain, après le nul face au RD Congo jeudi dernier (1-1), le coach a fait appel à une grande partie de l’effectif qui a décroché le deuxième titre continental en Egypte. Comme lors de la finale, Islam Slimani est sur le banc. Youcef Atal, qui n’avait pas pu être aligné face au Sénégal pour cause de blessure fait bien partie des titulaires. Tout comme Feghouli, Guedioura ou encore Mahrez.

Mahrez enfonce le clou

Face à la Colombie, les Fennecs entendaient se jauger avant la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre face à la Zambie. Les Verts n’ont pas mis très longtemps à faire chavirer le stade Pierre Mauroy avec une superbe frappe en pleine lucarne de Baghdad Bounedjah (15e). Le joueur de l’Al Sadd Sports Club au Qatar signe son 14e but en 32 apparitions avec l'Algérie. Cinq minutes plus tard, Riyad Mahrez inscrit lui aussi son 14e but en sélection (56 sélections). En touchant la transversale après un tir puissant du droit, Bounedjah avait les moyens d’enfoncer le clou (28e).

C’est finalement Riyad Mahrez qui s’en charge à la 65e minute d’une frappe enroulée du gauche après une passe décisive de Bounedjah. Comme lors de la phase de poules de la dernière CAN face à la Tanzanie, le slogan “One, two, three - Viva l'Algérie” est de mise.

« C’était incroyable de joueur face à la Colombie. On l’attendait avec impatience. C’était une belle opportunité pour progresser. Il va falloir renouveler ce genre de rencontre. Il faut se confronter face aux grosses nations et s’atteler aussi aux matches sur le continent africain où il n’y a plus de petites équipes. Mais c’est vrai, le succès amène de la confiance », avoue Belmadi qui rêve maintenant de jouer face à la France en Algérie.

« C’est une équipe mature qui se stabilise. Il y a beaucoup de très bonnes individualités comme Mahrez », indique volontiers le sélectionneur de la Colombie Carlos Queiroz.

A Lille, ce mardi soir, c’était un peu comme si les Fennecs, la plupart formés en France, étaient venus fêter leur titre dans l’Hexagone.