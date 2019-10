Matches amicaux: le Gabon à la relance

Le Gabon est en stage dans la banlieue parisienne avant son match amical face au Burkina Faso, le jeudi 10 octobre à Saint-Leu-la-Forêt (17h TU). Après des moments compliqués et un changement de sélectionneur, les Panthères vont tenter de se rassurer avant le début des éliminatoires de la CAN 2021. Leur nouveau coach Patrice Neveu a répondu aux questions de RFI.

Rassemblés en banlieue parisienne sous un temps automnal, les joueurs du Gabon sont à un tournant de leur histoire et espèrent désormais une éclaircie. Après les désillusions de la CAN 2017 à domicile (élimination au premier tour) et la non-qualification pour l’édition 2019 en Égypte, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont désormais l’intention de retrouver le sourire.

Pour sa première sortie avec le Gabon, Patrice Neveu découvre son collectif avant ce premier match amical face au Burkina Faso. Ensuite, les Panthères s’envoleront pour le Maroc pour jouer face aux Lions de l’Atlas, le 15 octobre prochain à Tanger.

Remettre les compteurs à zéro

« Il a fallu d’emblée crever quelques abcès. Les joueurs étaient marqués par ce qui s’était passé ces dernières années. On n’a pas mal discuté pour remettre le football à sa vraie place. Il fallait retrouver du plaisir et de l’envie avant de commencer à se fixer des objectifs », raconte Patrice neveu. Mais le coach sait aussi que la qualification pour la prochaine CAN reste le point essentiel pour le Gabon. « J’ai beaucoup discuté avec les joueurs. Ils ont tous demandé de la rigueur et un fonctionnement cohérent », précise l’ancien sélectionneur de la Mauritanie.

Pour relancer l’équipe, Patrice Neveu a besoin de ces deux confrontations amicales pour « savoir » ce qu’il pourra « présenter » lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre prochain. Le Gabon se déplacera alors à Kinshasa pour affronter les Léopards. « Je voudrais mettre plus de verticalité dans le jeu. Je souhaite, par exemple, que les défenseurs soient plus agressifs », précise le sélectionneur qui va aussi tester les nouveaux venus comme Kévin Mayi, 26 ans, attaquant de Brest, qui a opté récemment pour la sélection gabonaise.

Aubameyang injustement montré du doigt

C’est aussi le retour de Frédéric Bulot (24 sélections), pas appelé depuis un an, et qui s’est exilé au Japon. « Cela va me permettre de le découvrir et il va avoir l’occasion de montrer son potentiel. J’ai visionné ses matches au Japon pour vérifier qu’il était compétitif ».

Pour Frédéric Bulot, les « qualités » du Gabon « sont là ». « Il nous manque un titre pour marquer l’histoire et c’est ce que l’on doit faire dans les prochaines années. On doit désormais tous aller dans le même sens », argumente le joueur du FC Gifu. Le Gabon compte sept phases finales de CAN à son actif et s’est hissé en quarts à deux reprises : en 1996 et en 2012.

Pierre-Emerick Aubameyang, star des Panthères, est aussi présent dans le groupe. « Nous avons pas mal échangé ensemble auparavant. Je crois qu’il a eu beaucoup trop de pression. C’est un grand buteur, très honnête, sincère avec beaucoup d’humilité. Il fait une belle carrière. Il a été injustement trop montré du doigt et l’objectif, c’est qu’il retrouve du plaisir avec les Panthères. Son rôle de capitaine ne doit pas dénaturer son potentiel. Il est dans un très bon état d’esprit. Il faut lui faire confiance », poursuit Patrice Neveu. Avec Arsenal, le natif de Laval a déjà inscrit sept buts en huit rencontres de championnat. Il avait terminé le précèdent exercice avec dix réalisations.

Avec ses deux matches amicaux, le Gabon va tenter de rassurer sans Mario Lemina, blessé, au grand regret du sélectionneur. « L’équipe a besoin de sérénité. Le peuple a besoin de se rassurer. Je voudrais que tout le monde retrouve le sourire, car je reste persuadé que ce groupe a du potentiel », conclut Patrice Neveu.