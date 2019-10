Qualifications : la CAN 2021, c’est déjà parti !

Les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 débutent ce 9 octobre 2019, deux mois et demi après la fin de la CAN 2019. Huit équipes, dont celles de Maurice, du Tchad et de Djibouti, s’affrontent en tour préliminaire aller/retour, afin de décrocher une place pour une phase de groupes des éliminatoires qui débutera entre le 11 et le 19 novembre.

C’est parti pour la CAN 2021 et ses 152 matches de qualifications ! Les éliminatoires pour cette 33e Coupe d’Afrique des nations débutent en effet entre le 9 et le 15 octobre 2019. Au programme, quatre confrontations aller/retour. L’objectif pour les huit équipes en lice durant ce tour préliminaire : obtenir une des quatre places vacances en phase de groupes. Une phase de groupes qui débutera avec deux premières journées organisées entre le 11 et le 19 novembre.

Le Tchad pour sortir de l’ornière

Déjà hors-course en qualifications pour le Mondial 2022, le football tchadien compte évidemment sur ces éliminatoires de la CAN 2021 pour sortir de l’ornière. Les « Sao », qui n’ont jamais disputé la moindre phase finale d’un tournoi majeur, avaient déclaré forfait pour les qualifications de la CAN 2017. Puis ils avaient été suspendus pour l’édition 2019. En cas d’exploit face au Liberia, la sélection tchadienne rejoindra le groupe A, le mois prochain. Elle jouera en Namibie, avant d’accueillir le Mali quelques jours plus tard.

Maurice pour décoller

Du côté mauricien, sortir vainqueur du duel face à Sao Tomé et Principe équivaudrait à valider le billet pour le groupe C des qualifications pour la CAN 2021. En novembre, l’équipe mauricienne irait alors jouer face au Soudan, puis elle recevrait un géant d’Afrique : le Ghana.

Djibouti pour confirmer

Enfin, la sélection djiboutienne va-t-elle rééditer son exploit du mois de septembre ? Les Djiboutiens s’étaient qualifiés pour le deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2022, aux dépens d’Eswatini. Cette fois, ils devront écarter la Gambie, un adversaire au niveau a priori supérieur. Une place dans le groupe D, avec l’Angola, la RD Congo et le Gabon, est à la clé.

