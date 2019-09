Cameroun: Jean-Armel Kana-Biyik annonce sa retraite internationale

On ne reverra plus Jean-Armel Kana-Biyik sous le maillot des Lions indomptables. Le défenseur, âgé de 30 ans, a annoncé dimanche 22 septembre sa retraite internationale. « Après une longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Je laisse la place à des joueurs plus jeunes et je vais me concentrer sur ma carrière en club. Mais je suis fier d'avoir revêtu le prestigieux maillot du Cameroun et son histoire riche », a écrit le joueur sur son compte Instagram. Ancien pensionnaire du Havre, de Rennes et de Toulouse, Jean-Armel Kana-Biyik évolue en Turquie depuis 2019. Après trois saisons à Kayserispor, il a rejoint cet été le club de Gazisehir Gaziantep. Il a été international camerounais à six reprises. Le défenseur s'était retiré des Lions indomptables en 2014, à seulement 24 ans, en dénonçant « plein de magouilles » au sein de la sélection, et n'a fait son retour qu'à partir de 2018.