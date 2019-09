Tour préliminaire Mondial 2022: le Rwanda assure, le Tchad déçoit

Débuté mercredi avec notamment la victoire de Djibouti ou encore de la Namibie, le tour préliminaire aller des éliminatoires du Mondial 2022 se poursuivait ce jeudi 5 septembre avec trois rencontres au programme.

Le Rwanda fait un pas vers la phase de groupes

En début d’après-midi, le Rwanda a fait un pas vers la phase de groupes en ramenant un résultat positif des Seychelles (3-0). Muhadjir Hakizimana et Yannick Mukunzi ont inscrit chacun un but en première période (32e et 36e). Au retour des vestiaires, les Rwandais ont triplé la mise avec Yannick Mukunzi (80e). L’équipe du Rwanda n’a participé qu’à une seule CAN en 2004, en Tunisie.

Un peu plus tard, le Tchad, qui n’a jamais participé à une phase finale de la CAN, effectuait son grand retour sur la scène internationale après avoir purgé une suspension de trois ans suite à son forfait dans les éliminatoires de la CAN 2017. Le technicien français Emmanuel Tregoat faisait également son retour sur le banc. Il avait été à la tête de la sélection en 2014.

À domicile, la bande à Casimir Ninga a très mal débuté sa rencontre, le Soudan a ouvert le score à la 13e minute grâce à Ramadan Agab. Les Tchadiens n'ont pas réussi à inverser la tendance alors que Agab a doublé la mise en seconde période (67e) avant d'inscrire un triplé (76e). En fin de rencontre, les hommes d'Emmanuel ont réduit le score sur un penalty de Ezechiel Ndouassel (88e).

La surprise somalienne

La journée s’est achevée par l’entrée en piste du Zimbabwe, qui avait fait le match d’ouverture face à L’Égypte lors de la CAN 2019. Les Warriors ont fait le déplacement à Djibouti pour affronter la Somalie qui n’était pas autorisée à organiser le match chez elle. Et contre toute attente, ce sont bien les Somaliens qui fait la bonne opération du jour en s'imposant 1-0 grâce à un but de Devine Lunga à la 87e minute de jeu. Les Zimbabwéens n'auront pas le droit à l'erreur au match retour s'ils veulent accéder à la phase de groupe.

Les 14 équipes gagnantes rejoindront les 26 exemptées dans 10 groupes de 4. Les premiers de chaque groupe prendront part à des barrages. Les cinq vainqueurs de ces confrontations aller/retour représenteront l’Afrique au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Résultats du Jeudi 5 septembre

Seychelles-Rwanda 0-3

Tchad-Soudan 1-3

Somalie-Zimbabwe 1-0

Résultats du mercredi 4 septembre

Burundi – Tanzanie 1-1

Éthiopie – Lesotho 0-0

Érythrée – Namibie 1-2

Soudan du Sud – Guinée équatoriale 1-1

Maurice – Mozambique 0-1

Djibouti – Eswatini 2-1

Sao Tomé-et-Principe – Guinée-Bissau 0-1

Liberia – Sierra Leone 3-1