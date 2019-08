Le Bissau-Guinéen Ansu Fati plus jeune buteur du FC Barcelone

A 16 ans, Anssumane « Ansu » Fati a inscrit ce samedi 31 août son premier but avec le FC Barcelone, et devient le plus jeune buteur de l’histoire du club catalan. Entré en jeu à la 46e minute sur la pelouse d’Osasuna, le natif de Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, a permis à son équipe d’égaliser d’une belle tête décroisée au point de pénalty (51e). Avec ce but, le deuxième plus jeune joueur du Barça à avoir disputer un match de Liga, marque encore plus l’histoire de son club et de son championnat puisqu’il est aussi le troisième plus jeune joueur à avoir trouvé le chemin des filets en Liga. Malgré la belle prestation du jeune Fati, le FC Barcelone privé de Messi, n’a pu faire mieux qu’un décevant match nul (2-2) sur le terrain d’Osasuna lors de la 3e journée de Liga.