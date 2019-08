Plus beau but de l'année: la Camerounaise Ajara Nchout nommée

La Fifa a dévoilé, lundi 19 août, les noms des dix joueuses et joueurs en lice pour le prix Puskas du plus beau but de la saison 2018-2019. Créé en 2009, ce trophée individuel porte le nom de l’ancien attaquant hongrois Ferenc Puskas (1927-2006) et mobilise les votes des internautes. Pour le cru 2019, parmi les 10 buts présélectionnés (marqués entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019), on retrouve celui inscrit par l’internationale camerounaise Ajara Nchout dans les dernières secondes du match de la Coupe du monde 2019 face à la Nouvelle-Zélande, le 20 juin dernier (2-1).

Alors que le score était de 1-1 et que les Lionnes indomptables étaient éliminées, l’attaquante Ajara Nchout avait dribblé deux fois la Néo-Zélandaise Ria Percival avant de tromper la gardienne Erin Nayler (90+5e). Un but splendide qui avait permis au Cameroun d’arracher la victoire et sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

En lice face à Ibrahimovic, Messi, Quagliarella…

Le but inscrit par Ajara Nchout fait face à une rude concurrence. En effet, dans la présélection établie par un panel d’experts de la Fifa et du monde du football, on retrouve des buts très beaux, dont certains marqués par des superstars : le Brésilien Matheus Cunha (avec le RB Leipzig), le Suédois Zlatan Ibrahimovic (avec le Los Angeles Galaxy), l’Argentin Lionel Messi (avec le FC Barcelone), l’Italien Fabio Quagliarella (avec la Sampdoria de Gênes), le Colombien Juan Fernando Quintero (avec River Plate), l’Américaine Amy Rodriguez (avec les Utah Royals), la Nord-Irlandaise Billie Simpson (avec Cliftonville), l’Anglais Andros Townsend (avec Crystal Palace) et enfin le Hongrois Daniel Zsori (avec le FC Debrecen).

En 2018, l’Égyptien Mohamed Salah est devenu le premier Africain à obtenir le prix Puskas, pour un but marqué avec Liverpool contre Everton. Les internautes peuvent voter pour leur but préféré sur le site de la Fifa jusqu’au 1er septembre 2019. Une fois le scrutin clôturé, les trois buts ayant obtenus le plus de suffrages seront soumis à un nouveau vote d’un collège d’experts nommé Fifa Legends, qui désignera le lauréat 2019. Son nom sera dévoilé à Milan le 23 septembre 2019 lors d’une cérémonie.

