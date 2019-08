Victor Oshimen, la bonne opération de Lille?

« C’est un numéro 9 aux caractéristiques physiques remarquables, très puissant, percutant, rapide et avec des qualités de finisseur », avance Marc Ingla directeur général de Lille.

Capable de marquer des deux pieds

Demi-finaliste de la CAN 2019 face à l’Algérie, Victor Oshimen est monté sur la troisième place du podium après avoir remporté la petite finale face à la Tunisie. Ce sera sa seule rencontre sur le terrain (45 minutes) après avoir vécu les 6 premières sur le banc.

Gernot Rohr, le coach des Super Eagles n’est pas passé à côté de l’espoir du foot nigérian. L’ancien joueur de Bordeaux le sélectionne en 2017. « C’est un joueur puissant et rapide, capable de marquer des deux pieds, indique Gernot Rohr à RFI. C’était difficile pour lui de prendre la place d’Igalho (meilleur buteur de la CAN 2019 en Égypte). Mais maintenant qu’Ighlao a annoncé sa retraite internationale, il a une carte à jouer. »

Selon Gernot Rohr, Victor Oshimen est « un travailleur » qui doit « s’endurcir » pour « gagner ses duels ». « Mais il n’a que 20 ans », tempère le technicien franco-allemand. En mars dernier, Oshimen avait inscrit un triplé face à la Libye et permis aux U23 de se qualifier pour la prochaine CAN (Égypte du 8 au 22 novembre 2019).

Celui qui avait élu meilleur jeune joueur africain de l’année 2018 par la Confédération africaine de football a aussi participé à la CAN des moins de 17 ans en 2015. Mais c’est surtout lors de la Coupe du monde U17 au Chili, quelques mois plus tard, qu’il montre l’étendue de ses possibilités, s’impose comme meilleur buteur (10 buts en 7 rencontres), et remporte le titre avec les Super Eagles.

But le plus rapide de l’histoire du championnat belge

Avec cette carte de visite, le continent européen lui ouvre ses portes et Victor Oshimen s’engage tout d’abord à Wolfsburg en Allemagne en 2017. Après avoir échoué à marquer le moindre but en Bundesliga, Victor Oshimen est prêté en Belgique à Charleroi pour la saison 2018-2019.

Avec le « plat pays », le bilan est plus que positif : il inscrit 16 buts en 32 matches de saison régulière plus deux en play-off. Avec Les Zèbres, le Nigérian bat un record, celui du but le plus rapide de l’histoire du championnat belge. Le 26 mai dernier contre Anvers, il ne lui faut que 9 secondes avant de trouver l’ouverture.

« Avec Lille, je pense qu’il sera capable d’inscrire 10 à 15 buts », avance Gernot Rhor. « Le Losc est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années. De grands joueurs nigérians ont également joué ici. J’aimerais m’inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas », explique Victor Oshimen sur le site internet du club nordiste.