Ligue des champions CAF 2019-2020: Calendrier et résultats

LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2019-2020: TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER (9 au 11 août)

Brikama United (Gambie) - Raja Casablanca (Maroc)

AS Tempête MOCAF (Centrafrique) - Al Nasr (Libye)

JS Kabylie (Algérie) - Al Merreikh (Soudan)

Stade Malien (Mali) - Horoya AC (Guinée)

Buffles du Borgou FC (Bénin) - ASCK (Togo)

USM de Loum (Cameroun) - AS Vita (RD Congo)

Rayon Sports (Rwanda) - Al Hilal (Soudan)

Rahimo FC (Burkina Faso) - Enyimba FC (Nigeria)

SONIDEP (Niger) – USM Alger (Algérie)

Aigle Noir CS (Burundi) - Gor Mahia FC (Kenya)

Atlabara FC (Soudan du Sud) - Égypte 1

Cano Sport Academy (Guinée équatoriale) - Mekelle 70 Enderta FC (Éthiopie)

Dekadaha FC (Somalie) - Égypte 2

LPRC Oilers (Liberia) - Génération Foot (Sénégal)

Hafia FC (Guinée) - Étoile sportive du Sahel (Tunisie)

Kano Pillars FC (Nigeria) - Asante Kotoko (Ghana)

African Stars (Namibia) - KCCA (Ouganda)

Matlama FC (Lesotho) - Atlético Petróleos de Luanda (Angola)

Fomboni FC de Moheli (Comores) - Côte d’Or FC (Seychelles)

AS Otoho d'Oyo (Congo) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Omnisport de l'Armée (Côte d’Ivoire) - FC Nouadhibou (Mauritanie)

AO CMS (Gabon) - Elect Sport (Tchad)

Green Mamba (eSwatini) - Zesco United FC (Zambie)

Young Africans (Tanzanie) - Township Rollers FC (Botswana)

Nyasa Big Bullets FC (Malawi) - FC Platinum (Zimbabwe)

UD do Songo (Mozambique) - Simba Sports (Tanzanie)

KMKM SC (Zanzibar) - Primeiro de Agosto (Angola)

Green Eagles FC (Zambie) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Fosa Juniors (Madagascar) - Pamplemousses SC (Maurice)

LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2019-2020: TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR (23 au 25 août)

Raja Casablanca (Maroc) - Brikama United (Gambie)

Al Nasr (Libye) - AS Tempête MOCAF (Centrafrique)

Al Merreikh (Soudan) - JS Kabylie (Algérie)

Horoya AC (Guinée) - Stade Malien (Mali)

ASCK (Togo) - Buffles du Borgou FC (Bénin)

AS Vita (RD Congo) - USM de Loum (Cameroun)

Al Hilal (Soudan) - Rayon Sports (Rwanda)

Enyimba FC (Nigeria) - Rahimo FC (Burkina Faso)

USM Alger (Algérie) - SONIDEP (Niger)

Gor Mahia FC (Kenya) - Aigle Noir CS (Burundi)

Égypte 1 - Atlabara FC (Soudan du Sud)

Mekelle 70 Enderta FC (Éthiopie) - Cano Sport Academy (Guinée équatoriale)

Égypte 2 - Dekadaha FC (Somalie)

Génération Foot (Sénégal) - LPRC Oilers (Liberia)

Étoile sportive du Sahel (Tunisie) - Hafia FC (Guinée)

Asante Kotoko (Ghana) - Kano Pillars FC (Nigeria)

KCCA (Ouganda) - African Stars (Namibia)

Atlético Petróleos de Luanda (Angola) - Matlama FC (Lesotho)

Côte d’Or FC (Seychelles) - Fomboni FC de Moheli (Comores)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - AS Otoho d'Oyo (Congo)

FC Nouadhibou (Mauritanie) - Omnisport de l'Armée (Côte d’Ivoire)

Elect Sport (Tchad) - AO CMS (Gabon)

Zesco United FC (Zambie) - Green Mamba (eSwatini)

Township Rollers FC (Botswana) - Young Africans (Tanzanie)

FC Platinum (Zimbabwe) - Nyasa Big Bullets FC (Malawi)

Simba Sports (Tanzanie) - UD do Songo (Mozambique)

Primeiro de Agosto (Angola) - KMKM SC (Zanzibar)

Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Green Eagles FC (Zambie)

Pamplemousses SC (Maurice) - Fosa Juniors (Madagascar)

LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2019-2020: PREMIER TOUR ALLER (13 au 15 septembre)

Tempête MOCAF (RCA) ou Al Nasr (LBY) – Brikama (GAM) ou Raja (MAR)

JSK (ALG) ou Merreikh (SOU) – Stade Malien (MLI) ou Horoya AC (GUI)

Buffles (BEN) ou ASCK (Togo) – USM (CMR) ou AS Vita (RDC)

Rahimo (BFS) ou Enyimba (NGR) – Rayon (RWA) ou Hilal (SOU)

SONIDEP (NIG) ou USMA (ALG) – Aigle Noir (BUR) ou Gor Mahia (KEN)

Cano Sport (GUE) ou Mekelle (ETH) – Atlabara (SDS) ou Égypte 1

LPRC (LBR) ou Génération Foot (SEN) – Dekadaha (SOM) ou Égypte 2

Kano Pillars (NGR) ou Asante Kotoko (GHA) – Hafia (GUI) ou Étoile du Sahel (TUN)

Matlama (LES) ou Petro Atletico (AGO) – African Stars (NAM) ou KCCA (OUG)

Fomboni (COM) ou Côte d’Or (SEY) – Otoho (CGO) ou Mamelodi (AFS)

Omnisport de l'Armée (CIV) ou Nouadhibou (MRT) – Wydad Casablanca (Maroc)

AO CMS (GAB) ou Elect Sport (TCH) – Espérance de Tunis (Tunisie)

Young Africans (TAN) ou Township Rollers (BOT) – Green Mamba (ESW) ou Zesco (ZAM)

Nyasa (MWI) ou FC Platinum (ZIM) – Songo (MOZ) ou Simba (TAN)

Green Eagles (ZAM) ou Orlando Pirates (AFS) – KMKM (ZAN) ou Primeiro (AGO)

Fosa Juniors (MAD) ou Pamplemousses SC (MAU) – Tout Puissant Mazembe (RD Congo)

LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2019-2020: PREMIER TOUR RETOUR (27 au 29 septembre)

Brikama (GAM) ou Raja (MAR) – Tempête MOCAF (RCA) ou Al Nasr (LBY)

Stade Malien (MLI) ou Horoya AC (GUI) – JSK (ALG) ou Merreikh (SOU)

USM (CMR) ou AS Vita (RDC) – Buffles (BEN) ou ASCK (Togo)

Rayon (RWA) ou Hilal (SOU) – Rahimo (BFS) ou Enyimba (NGR)

Aigle Noir (BUR) ou Gor Mahia (KEN) – SONIDEP (NIG) ou USMA (ALG)

Atlabara (SDS) ou Égypte 1 – Cano Sport (GUE) ou Mekelle (ETH)

Dekadaha (SOM) ou Égypte 2 – LPRC (LBR) ou Génération Foot (SEN)

Hafia (GUI) ou Étoile du Sahel (TUN) – Kano Pillars (NGR) ou Asante Kotoko (GHA)

African Stars (NAM) ou KCCA (OUG) – Matlama (LES) ou Petro Atletico (AGO)

Otoho (CGO) ou Mamelodi (AFS) – Fomboni (COM) ou Côte d’Or (SEY)

Wydad Casablanca (Maroc) – Omnisport de l'Armée (CIV) ou Nouadhibou (MRT)

Espérance de Tunis (Tunisie) – AO CMS (GAB) ou Elect Sport (TCH)

Green Mamba (ESW) ou Zesco (ZAM) – Young Africans (TAN) ou Township Rollers (BOT)

Songo (MOZ) ou Simba (TAN) – Nyasa (MWI) ou FC Platinum (ZIM)

KMKM (ZAN) ou Primeiro (AGO) – Green Eagles (ZAM) ou Orlando Pirates (AFS)

Tout Puissant Mazembe (RD Congo) – Fosa Juniors (MAD) ou Pamplemousses SC (MAU)

NB : les seize qualifiés disputeront la phase de groupes de la Ligue des champions CAF. Les seize éliminés seront reversés en Coupe de la Confédération.