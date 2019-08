Coupe de la Confédération CAF 2019-2020: Calendrier et résultats

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2019-2020 : TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER (9 au 11 août)

ASC SNIM (Mauritanie) - ESAE FC (Bénin)

USGN (Niger) - Al Ittihad (Libye)

Marantha Fiokpo (Togo) - LISCR FC (Liberia)

AS Pélican (Gabon) - AS Maniema Union (RD Congo)

Paradou AC (Algérie) - CI Kamsar (Guinée)

Bolton CYC (Maurice) - Jwaneng Galaxy (Botswana)

Mogadishu City Club (Somalie) - Malindi SC (Zanzibar)

Akonangui FC (Guinée équatoriale) - Ashanti Gold (Ghana)

Niger Tornadoes (Nigeria) - Santoba Conakry (Guinée)

TS Galaxy (Afrique du Sud) - St. Louis (Seychelles)

Buildcon FC (Zambie) - Young Buffaloes (eSwatini)

Arta Solar7 (Djibouti) - El Khartoum El Watani (Soudan)

DC Motema Pembe (RD Congo) - Star Renard de Loum (Cameroun)

AS Kigali (Rwanda) - KMC FC (Tanzanie)

Proline FC (Ouganda) - Masters Security Services (Malawi)

Bandari FC (Kenya) - Al Ahly Shandy (Soudan)

US Ben Guerdane (Tunisie) - Amarat (Soudan du Sud)

Éthiopie 1 (Éthiopie) - Azam FC (Tanzanie)

Triangle FC (Zimbabwe) - Rukinzo FC (Burundi)

Égypte 2 (Égypte) - Étoile du Congo (Congo)

CR Belouizdad (Algérie) - AS Coton Tchad (Tchad)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2019-2020 : TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR (23 au 25 août)

ESAE FC (Bénin) - ASC SNIM (Mauritanie)

Al Ittihad (Libye) - USGN (Niger)

LISCR FC (Liberia) - Marantha Fiokpo (Togo)

AS Maniema Union (RD Congo) - AS Pélican (Gabon)

CI Kamsar (Guinée) - Paradou AC (Algérie)

Jwaneng Galaxy (Botswana) - Bolton CYC (Maurice)

Malindi SC (Zanzibar) - Mogadishu City Club (Somalie)

Ashanti Gold (Ghana) - Akonangui FC (Guinée équatoriale)

Santoba Conakry (Guinée) - Niger Tornadoes (Nigeria)

St. Louis (Seychelles) - TS Galaxy (Afrique du Sud)

Young Buffaloes (eSwatini) - Buildcon FC (Zambie)

El Khartoum El Watani (Soudan) - Arta Solar7 (Djibouti)

Star Renard de Loum (Cameroun) - DC Motema Pembe (RD Congo)

KMC FC (Tanzanie) - AS Kigali (Rwanda)

Masters Security Services (Malawi) - Proline FC (Ouganda)

Al Ahly Shandy (Soudan) - Bandari FC (Kenya)

Amarat (Soudan du Sud) - US Ben Guerdane (Tunisie)

Azam FC (Tanzanie) - Éthiopie 1 (Éthiopie)

Rukinzo FC (Burundi) - Triangle FC (Zimbabwe)

Étoile du Congo (Congo) - Égypte 2 (Égypte)

AS Coton Tchad (Tchad) - C.R Belouizdad (Algérie)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2019-2020 : PREMIER TOUR ALLER (13 au 15 septembre)

ASC SNIM (MRT) ou ESAE FC (BEN) – Salitas (Burkina Faso)

USGN (NIG) ou Al Ittihad (LBY) – Hassania Agadir (Maroc)

Marantha Fiokpo (TOG) ou LISCR (LBR) – Djoliba (Mali)

Pélican (GAB) ou Maniema (RDC) – Rangers FC (Nigeria)

Paradou AC (ALG) ou CI Kamsar (GUI) – CS Sfaxien (Tunisie)

Bolton CYC (MAU) ou Jwaneng Galaxy (BOT) – Zanaco (Zambie)

Mogadishu City Club (SOM) ou Malindi (ZAN) – Égypte 1

Akonangui FC (GUE) ou Ashanti Gold (GHA) – Renaissance de Berkane (Maroc)

Niger Tornadoes (NGR) ou Santoba Conakry (GUI) – FC San Pedro (Côte d’Ivoire)

TS Galaxy (AFS) ou St. Louis (SEY) – CNAPS (Madagascar)

Buildcon FC (ZAM) ou Young Buffaloes (ESW) – Bidvest Wits (Afrique du Sud)

Arta Solar7 (DJI) ou El Watani (SOU) – Motema Pembe (RDC) ou Star Renard (CMR)

AS Kigali (RWA) ou KMC FC (TAN) – Proline (OUG) ou Masters Security Services (MWI)

Bandari (KEN) ou Al Ahly Shandy (SOU) – Ben Guerdane (TUN) ou Amarat (SDS)

Éthiopie 1 (ETH) ou Azam FC (TAN) – Triangle (ZIM) ou Rukinzo (BUR)

Égypte 2 (EGY) ou Étoile du Congo (CGO) – Belouizdad (ALG) ou AS Coton Tchad (TCH)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2019-2020 : PREMIER TOUR RETOUR (27 au 29 septembre)

Salitas (Burkina Faso) – ASC SNIM (MRT) ou ESAE FC (BEN)

Hassania Agadir (Maroc) – USGN (NIG) ou Al Ittihad (LBY)

Djoliba (Mali) – Marantha Fiokpo (TOG) ou LISCR (LBR)

Rangers FC (Nigeria) – Pélican (GAB) ou Maniema (RDC)

CS Sfaxien (Tunisie) – Paradou AC (ALG) ou CI Kamsar (GUI)

Zanaco (Zambie) – Bolton CYC (MAU) ou Jwaneng Galaxy (BOT)

Égypte 1 – Mogadishu City Club (SOM) ou Malindi (ZAN)

Renaissance de Berkane (Maroc) – Akonangui FC (GUE) ou Ashanti Gold (GHA)

FC San Pedro (Côte d’Ivoire) – Niger Tornadoes (NGR) ou Santoba Conakry (GUI)

CNAPS (Madagascar) – TS Galaxy (AFS) ou St. Louis (SEY)

Bidvest Wits (Afrique du Sud) – Buildcon FC (ZAM) ou Young Buffaloes (ESW)

Motema Pembe (RDC) ou Star Renard (CMR) – Arta Solar7 (DJI) ou El Watani (SOU)

Proline (OUG) ou Masters Security Services (MWI) – AS Kigali (RWA) ou KMC FC (TAN)

Ben Guerdane (TUN) ou Amarat (SDS) – Bandari (KEN) ou Al Ahly Shandy (SOU)

Triangle (ZIM) ou Rukinzo (BUR) – Éthiopie 1 (ETH) ou Azam FC (TAN)

Belouizdad (ALG) ou AS Coton Tchad (TCH) – Égypte 2 (EGY) ou Étoile du Congo (CGO)

NB : Les seize équipes qualifiées disputeront un tour de cadrage aller/retour face aux seize équipes éliminées au premier tour de la Ligue des champions CAF 2019-2020.