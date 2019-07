CHAN 2020: le Mali, le Burundi et l'Ouganda bien partis dans les éliminatoires

La course à la qualification pour le prochain Championnat d'Afrique des nations au Cameroun s'est poursuivie ce 27 juillet. Quatre matches ont été disputés samedi. Si le Cap Vert et la Mauritanie se sont quittés sur un score nul (0-0), le Mali, le Burundi et l'Ouganda ont un pas vers la qualification.

La CAN 2019 vient de se terminer, la CAN 2021 a déjà commencé, et au milieu de ces deux grands événements, le CHAN 2020 se profile en début d'année prochaine ! Et pour celui-ci, on restera à 16 équipes en phase finale et non pas 24. Les éliminatoires ont repris et ce samedi 27 juillet, sur les huit équipes en lice, trois ont fait une grosse partie du chemin vers le Cameroun, prochain pays-hôte après l'édition 2018 jouée au Maroc.

Le gros carton pour le Mali

Honneur au victorieux le plus flamboyant, à savoir le Mali. A l'extérieur, les Aigles ne se sont pas laissés déstabilisés. Au contraire, ils ont même été déchaînés face à la Guinée-Bissau, leur adversaire au premier tour des éliminatoires de la zone Ouest A. Les Djurtus n'ont pas fait le poids et ont été écrasés sur le score sans appel de 4-0. Autant dire que leurs espoirs de renverser la vapeur, le 4 août pour le match retour, sont très minces.

Dans la zone Centre-Est, au premier tour, le Burundi a tenu son rang et s'est imposé face au Soudan du Sud (2-0). Résultat encore plus satisfaisant pour l'Ouganda qui, à l'extérieur, a dominé la Somalie (3-1). Les Hirondelles du Burundi joueront leur match retour le 4 août. Pour les Cranes de l'Ouganda, rendez-vous le 3 août.

Enfin, dans la zone Ouest A (celle du Mali et de la Guinée-Bissau donc), il n'y a pas eu de vainqueur ni même de but entre le Cap Vert et la Mauritanie (0-0). La qualification entre ces deux équipes se jouera le 3 août, à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Vendredi 26 juillet, dans la zone Centre-Est au premier tour, l'Ethiopie l'a emporté à l'extérieur contre Djibouti (1-0). Et dans la zone Sud, au deuxième tour, le Botswana et la Zambie ont fait match nul (0-0) et la Namibie a gagné à l'exétieur face aux Comores (2-0).