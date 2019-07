CAN 2019: le Nigérian John Obi Mikel se retire avec du bronze

Champion d'Afrique en 2013, troisième de la CAN en 2006, 2010 et donc en 2019 avec la victoire du Nigeria face à la Tunisie mercredi (1-0), John Obi Mikel en a terminé avec la sélection nationale. Le milieu de terrain de 32 ans a officialisé sa retraite internationale au lendemain du succès glané face aux Aigles de Carthage. « L'Égypte est le pays où j'ai débuté et où j'ai terminé ma carrière avec l'équipe nationale. En 2006, j'ai joué ma première compétition officielle avec mon pays. La CAN 2019 est ma dernière compétition avec les Super Eagles », a écrit l'ancien joueur de Chelsea sur son compte Instagram.

Reconnaissant envers la sélection dont il a porté le maillot à 89 reprises, ce qui fait de lui le 3e Super Eagle le plus capé de l'histoire derrière Vincent Enyeama et Joseph Yobo (101 sélections), John Obi Mikel estime qu'il est temps pour lui de se retirer et de « laisser la jeunesse prendre le relais, cette jeunesse qui a fait un travail incroyable en remportant cette médaille de bronze ». « Merci à tous mes supporters nigérians et à mon pays pour leur confiance, leur soutien et l'amour que vous (m') avez montré pendant ces 15 dernières années », termine le jeune retraité, qui n'a joué que le premier match et le dernier match du premier tour dans cette CAN 2019.