CAN 2019: le Cameroun vire le tandem Seedorf-Kluivert

Clarence Seedorf n’est plus le sélectionneur du Cameroun. La Fédération camerounaise de football a décidé de mettre un terme aux fonctions du Néerlandais, après l’élimination précoce des Lions indomptables de la CAN 2019. Son adjoint Patrick Kluivert s’en va également.

Après Sébastien Desabre, parti de son poste de sélectionneur de l’Ouganda d’un commun accord avec la Fédération nationale, et après Paul Put, renvoyé avec son staff dans un climat houleux de son poste de sélectionneur de la Guinée, d’autres têtes tombent après les éliminations successives de la Coupe d’Afrique des nations 2019. Ce mardi 16 juillet, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont vu leur aventure avec le Cameroun s’arrêter.

Une élimination fatale et un bilan peu reluisant

L’avenir des deux anciens internationaux néerlandais était très incertain après la campagne poussive et décevante des Lions indomptables en Egypte. Au premier tour, les champions d’Afrique 2017 n’ont pris que la 2e place du groupe F avec une victoire et deux matches nuls. Puis, ils ont été sortis dès les huitièmes de finale par le Nigeria (3-2). Pour un tenant du titre, cela fait désordre.

Seidou Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), a décidé de siffler la fin du bail de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert, onze mois et demi après leur entrée en fonction. La Fecafoot assure, dans son communiqué, avoir abordé le sujet avec les membres du Comité Exécutif ainsi qu’avec Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l’Education physique… lequel s’était exprimé publiquement contre un avenir avec Seedorf auprès de la CRTV. « Il ne me semble pas que cette question (celle du maintien du sélectionneur, ndlr) puisse trouver raisonnablement, objectivement (…), une réponse en termes de reconduction. Son maintien me paraît problématique », a-t-il déclaré.

Son avis est visiblement partagé au sein de la Fecafoot. La « sortie prématurée » des Lions indomptables de la 32e CAN entraîne la fin du règne de Clarence Clyde Seedorf et de son adjoint Patrick Stephan Kluivert. Nommé le 4 août 2018 pour succéder à Hugo Broos, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l’AC Milan notamment s’en va avec un bilan terne : 10 matches, 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites.

À (RE)LIRE ► CAN 2019 : Calendrier, résultats et classements de la Coupe d'Afrique