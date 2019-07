[CAN 2019] Riyad Mahrez: «C’est mon but le plus important en sélection»

De notre envoyé spécial au Caire,

Après 29 ans d'absence, l’Algérie va retrouver la finale de la CAN grâce à sa victoire contre le Nigeria (2-1). Les Fennecs peuvent remercier Riyad Mahrez, auteur d'un magnifique coup franc à la dernière minute de jeu (90e+5). « C’est mon but le plus important en sélection. On est heureux de rendre le peuple fier, c’était notre objectif. C’est mon rêve de remporter la Coupe d’Afrique, il reste un match. On va se concentrer car ce sera une autre bataille contre le Sénégal. »

« Maintenant il y a une finale, et une finale c’est fait pour être gagnée »

Riyad Mahrez (13 buts en sélection) avait été buteur lors du premier match face au Kenya et en huitièmes de finale contre la Guinée. Le milieu de terrain offensif de Manchester City jouera la troisième finale de l’Algérie après celles de 1980 (défaite 0-3 face au Nigeria) et 1990 (victoire 1-0 face au Nigeria). Pour une fois, le Nigeria ne sera pas l’adversaire des Verts pour le titre !

Et les joueurs de Djamel Belmadi n'auront plus qu'une idée en tête : rééditer l'exploit de leurs aînés, vainqueurs de la compétition en 1990 avec Rabah Madjer, qui a laissé sa place de sélectionneur à Belmadi. « Maintenant il y a une finale, et une finale c’est fait pour être gagnée. Je crois que ça va être un beau combat », commente l’ancien joueur de Marseille qui a ressenti le penalty du Nigeria comme une injustice. Il ajoute : « On le mérite. On a bien joué durant ce tournoi et nous avons la meilleure équipe. On y a cru jusqu'au bout et ça va nous servir dans un avenir proche. »

« On aurait pu faire la différence plus tôt »

« On a contrôlé le match et on aurait pu faire la différence plus tôt, mais il a fallu attendre la dernière minute. Tant mieux pour le spectacle. On mérite cette victoire. On sait pourquoi on est venu ici. On veut ramener la Coupe à la maison », indique Sofiane Feghouli qui avait inscrit un but lors des quarts de finale face à la Côte d’Ivoire.

« Je ne réalise pas que l’on est en finale », témoigne Rami Bensebaini. Le joueur du Stade Rennais continue : « Il va falloir récupérer. Ce n’était pas simple face au Nigeria. Après le penalty on s’est dit que ce n’était pas fini et qu’il y aurait d’autres occasions. Après avoir éliminé la Côte d’Ivoire, nous étions confiants. »

Inespéré avant le début de la compétition, le parcours des hommes de Djamel Belmadi est remarquable. Les Fennecs n’avaient plus fait rêver le peuple algérien depuis le huitième de finale du Mondial 2014 au Brésil face à l'Allemagne.

