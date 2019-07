CAN 2019: défi pour le Nigeria face à l’Afrique du Sud

De notre envoyé spécial au Caire,

L'Egypte, grande favorite chez elle, avec sa superstar Mohamed Salah, est tombée dès les huitièmes de finale face à l'Afrique du Sud (1-0). Désormais, les Bafana Bafana vont tenter de faire plier les Super Eagles pour atteindre la demi-finale.

Deuxième du groupe B, derrière l’étonnant Madagascar, le Nigeria, qui compte trois titres continentaux, revient sur le devant de la scène après deux éditions manquées (2015 et 2017).

La métamorphose Odion Ighalo

Les hommes de Gernot Rohr, qui avaient été battus par les Malgaches lors du dernier match de poules (2-0), ont passé le test face au Cameroun sans être nettement supérieurs (3-2).

« On a perdu face à Madagascar et souffert face au Cameroun (tenant du titre, ndlr). Il faut que l’on soit réaliste », concède aujourd'hui Gernot Rohr. « Quand on bat le favori, on le devient », précise-t-il en soulignant la performance des Sud-Africains dans un stade acquis à la cause des Pharaons.

Face à l’Afrique du Sud, les Nigérians pourront compter une nouvelle fois sur Odion Ighalo, auteur de deux buts et d’une passe décisive lors de la qualification en huitièmes face au Cameroun. Il avait déjà brillé lors de la victoire sur le Burundi.

Après sa Coupe du Monde 2018 qui avait tourné au cauchemar, le meilleur buteur des éliminatoires avec sept réalisations va-t-il continuer sur sa lancée ? L’ancien joueur de Watford en Premier League avait été très critiqué après avoir manqué une occasion qui aurait pu qualifier les Super Eagles face à l’Argentine. Il avait même par la suite reçu des menaces de mort. « Je ne regarde pas les critiques je fais mon travail. Je suis heureux quand mon coach est satisfait », raconte désormais l’avant-centre au Shanghai Shenhua en Chine. Tout en ajoutant : « Perdre ne serait pas acceptable. »

L'expérience d'Akpeyi

« Nous connaissons l’Afrique du Sud qui était dans notre groupe pour les qualifications », précise Gernot Rohr. Et personne n’a oublié que les Super Eagles avaient très mal débuté la phase de qualification avec une défaite lors de la première journée à Uyo en juin 2017 (2-0). En novembre 2018, au match retour lors de la 5e journée, les deux équipe s’étaient séparées sur un nul (1-1).

« Défensivement l’équipe a progressé. Nous sommes plus disciplinés sur le terrain. Il y a plus de maturité et j’ai confiance en notre gardien Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs). Il connait le foot sud-africain et c’est peut être un avantage. Nous sommes capables de relever le défi », conclut Gernot Rohr.

