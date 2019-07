CAN 2019: Ghana-Tunisie, suivez le match en direct

Les huitièmes de finale de cette CAN 2019 n'ont pas été favorables à tous les favoris. Si l'Algérie a brillé face à la Guinée, on ne peut pas en dire autant du Maroc, battu par le Bénin. Plus rude encore a été l'élimination du pays organisateur, l'Égypte, face à l'Afrique du Sud. Alors, dans cette compétition où les têtes d'affiches tombent facilement, le Ghana ne va pas se croire déjà qualifié pour les quarts de finale, surtout après avoir dû cravacher plus que prévu pour terminer en tête du groupe F devant le Cameroun grâce à sa meilleure attaque (une victoire et deux nuls). Pour affronter Madagascar au tour suivant, il faut d'abord battre la Tunisie ce lundi 8 juillet, à Ismaïlia (21h heure de Paris, 19h TU). Les Tunisiens ont été encore moins à la fête au premier tour : ils ont concédé trois matches nuls dans le groupe E. Mais le plus important était de se qualifier, ce qu'ils ont fait. Désormais, Black Stars et Aigles de Carthage doivent hausser leur niveau pour espérer aller plus loin.

