[CAN 2019] Stuart Baxter: «la pression sera davantage sur l’Égypte»

Stuart Baxter, l’équipe d’Afrique du Sud a-t-elle la pression sachant que tout le public sera derrière l’Égypte, durant ce huitième de finale de la CAN 2019 ?

Stuart Baxter : L’organisation du tournoi fait qu’on a très peu de temps pour se préparer correctement entre deux matches. Donc, vous devez débriefer le match précédent puis réfléchir au match suivant en très peu de temps. Le fait qu’on joue contre la nation-hôtesse est exaltant. Je pense que la pression sera probablement plus sur eux, connaissant les Égyptiens, leur passion pour le football, leurs attentes très fortes et les très grands joueurs dont leur équipe dispose. Parce que pour eux, ce serait un désastre national si l’Afrique du Sud les battait. Pour eux, ce serait une très grosse déception.

Nous allons nous rendre à ce match sans faire de bruit, tout en croyant dans le fait que nous pouvons les contrarier. Même si nous savons que nous devrons jouer très très bien. Parce que nous aurons en face de nous une bonne équipe d’Égypte. Ils bénéficieront d’un soutien massif au coup d’envoi du match. Une de nos tâches sera peut-être de rendre le public silencieux en étant un adversaire plus coriace que ce que les gens peuvent penser.

Est-ce que votre milieu de terrain Dean Furman sera rétabli, après sa blessure à un genou ?

Dean Furman s’est entraîné, hier, de manière plutôt bonne. On l’a mis au repos par précaution. On a voulu voir comment il réagissait durant l’entraînement. Au moment où je vous parle, il effectue des tests avec les médecins. Le staff médical me dira tout à l’heure s’il est apte à prendre part à l’entraînement d’avant-match. Et s’il en est capable, il jouera face à l’Égypte.

Comment avez-vous fait pour rendre la vie difficile aux Marocains (défaite 0-1 sur le fil) lors de votre dernier match et comment comptez-vous en faire de même face aux Égyptiens ?

Presque tous les matches de cette CAN 2019 ont été serrés. La plupart des rencontres ont basculé dans un sens sur un ou deux détails. Notre confrontation face au Maroc en a été un bon exemple, comme celle du Maroc face à la Namibie. Nous voulions gagner cette partie face aux Marocains, d’une certaine façon. Ce n’est peut-être pas la meilleure pour battre l’Égypte. Nous devons trouver une stratégie pour les empêcher de jouer et leur faire mal. Face au Maroc, j’étais déçu de la manière dont nous avons attaqué. Si vous vous penchez sur l’histoire, l’Afrique du Sud est généralement plus douée pour attaquer que pour défendre. Nous avions une attaque très mobile. Or, durant cette CAN 2019, nous n’avons pas vraiment montré nos capacités offensives, jusqu’à présent. Si nous voulons avoir une chance face à une équipe comme l’Égypte, au Caire, nous devons être aussi difficiles à faire plier que compliqués à arrêter. Si nous ne réglons pas nos problèmes, c’est nous qui en aurons. Mais si nous y parvenons, ça pourrait donner lieu à un match intéressant.

► À lire aussi : Calendrier, résultats et classements de la Coupe d'Afrique

Propos recueillis en conférence de presse,