CAN 2019: Ouganda-Sénégal, suivez le match en direct

L'Ouganda renoue avec le passé. En 1978, la sélection d'Afrique de l'Est se hissait en finale de la Coupe d'Afrique des nations et s'inclinait face au Ghana. Et puis, les « Cranes » ont vécu une longue traversée du désert, entre forfaits et incapacité à retrouver le plus haut niveau africain. En 2017, la flamme est revenue : l'Ouganda s'est qualifié pour la phase finale mais n'a pas passé le premier tour. Et dans cette CAN 2019, le but a été atteint : en terminant deuxième du groupe A derrière l'Égypte et devant la RDC, l'équipe coachée par Sébastien Desabre a obtenu son billet pour les huitièmes de finale.

Une belle performance pour le capitaine Denis Onyango et ses partenaires, qui en redemandent bien sûr. Ils sont servis, ce vendredi 5 juillet, car c'est le Sénégal qui se dresse sur leur route. Cette fois, il n'y aura pas de sursis : avec la fin du premier tour commence la phase des matches à élimination directe. Il va donc y avoir de la tension et de la pression au stade international du Caire, théâtre de ce huitième de finale.

Le Sénégal a lui aussi terminé à la deuxième place de son groupe, le C, derrière l'intraitable Algérie et devant le malheureux Kenya, éliminé au premier tour à la différence de buts. Les Lions ont gagné face aux Kényans et face aux Tanzaniens, mais ils ont perdu face aux Fennecs dans ce qui était l'un des chocs de ce début de CAN. Aliou Cissé et ses hommes ont-ils vraiment les moyens de leurs ambitions ? Cet Ouganda-Sénégal va apporter une partie des réponses.

