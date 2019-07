[CAN 2019] Steve Mounié: «On a écrit l’histoire» du foot béninois

L’équipe du Bénin s’est qualifiée pour la première fois pour le second tour de la Coupe d’Afrique des nations de football, ce 2 juillet à Ismaïlia, grâce à un match nul 0-0 face au Cameroun. Après la rencontre, Steve Mounié, l’attaquant vedette des « Ecureuils » a partagé sa joie et son émotion d’avoir écrit l’histoire du football béninois.

Steve Mounié, vous vous êtes battu et au bout de ce match, il y a eu la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2019.

Steve Mounié : Durant ces trois premiers matches, je me suis battu pour l’équipe. On est venu à cette CAN 2019 avec un objectif commun. Même si les Béninois ont beaucoup d’attentes à mon égard, il faut qu’ils comprennent qu’on est dans un projet commun. Cette victoire est celle de toute l’équipe et celle de tout le Bénin. On forme un collectif et on l’a encore démontré aujourd’hui, face à cette équipe du Cameroun. On l’avait déjà démontré face au Ghana. Même si on n’a pas obtenu de résultat face à la Guinée-Bissau, on s’est qualifié en huitièmes de finale. On a écrit l’histoire.

Pour votre première Coupe d’Afrique des nations, vous allez disputer les huitièmes de finale du tournoi. Vivez-vous un rêve éveillé ?

Mais non ! Ce n’est pas un rêve ! On a travaillé pour en arriver là ! Ça fait plusieurs années qu’on bosse, que ce soit avec Oumar Tchomogo avant, puis Michel Dussuyer maintenant. C’est un travail de longue haleine. Aujourd’hui, on en récole le fruit. Mais il faut continuer à nous soutenir, parce qu’on essaie de rendre le peuple béninois très fier.

Est-ce que cette CAN est d’ores et déjà une réussite à vos yeux, où le sera-t-elle lorsque vous aurez marqué un but ?

Je l’ai dit et je le répète : je suis venu à cette CAN 2019 pour aider le Bénin à aller le plus loin possible. Si je marque des buts, c’est uniquement pour aider l’équipe. […] Ce qui compte, c’est qu’on a écrit l’histoire. Je fais partie de l’équipe qui a écrit l’histoire du Bénin. Et ça, c’est le plus important pour moi.

Est-ce que l’équipe du Maroc fait figure d’ogre par rapport à l’équipe du Bénin ?

L’équipe du Maroc est du même calibre que celles du Ghana et du Cameroun. On a fait des matches nuls face à ces équipes. Donc, c’est la preuve que tout est possible…

