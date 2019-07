CAN 2019: le Cameroun, champion en titre, et le Mali qualifiés pour les 8es

Avant même d’avoir disputé leur troisième match de poule, le Cameroun et le Mali sont sûrs d’être qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Avec quatre points, les Lions indomptables et les Aigles termineront, au pire, parmi les meilleurs troisièmes.

C’est le propre d’une compétition à 24 équipes avec le système de qualification des meilleurs troisièmes. Les élus passent par des calculs d’apothicaires et des longues attentes pour avoir le verdict. Après son deuxième match face Ghana, le Cameroun pensait qu’il lui faudrait attendre la dernière journée et la rencontre face au Bénin pour assurer sa présence en huitième de finale. Mais avec déjà quatre points, les Lions indomptables sont sûrs d’être parmi les 16 équipes qualifiés au deuxième tour. Tout comme le Mali qui est à quatre points également. Comment ? Rappelons d’abord que ce sont les deux premiers de chacune des six poules et les quatre meilleurs troisièmes qui sont qualifiés.

La Guinée est la première équipe classée troisième à se qualifier dans le groupe B. A l’heure actuelle, il ne reste que les matches du groupe E et F, ceux du Mali et du Cameroun, et deux places de meilleurs troisièmes à prendre. Quel que soit leur résultat, mardi, Indomptables et Aigles ne pourront pas faire pire que meilleurs troisièmes.