CAN 2019: vibrez pendant la compétition avec RFI, en couverture spéciale

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) à 24 nations commence vendredi 20 juin en Égypte et RFI va diffuser en exclusivité plus de 40 matchs sur ses antennes Monde et Afrique. Détail du dispositif exceptionnel de la Radio du monde pour cette compétition majeure du football africain.

Après la signature d’un accord avec la Confédération africaine de football (CAF), RFI pourra offrir à ses auditeurs en Afrique, mais aussi en France, plus de quarante matches en direct et en intégral. Et la Radio du monde a déployé un arsenal exceptionnel pour couvrir la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Programmation en détail :

Plus de 40 matchs en direct

Sur les 52 matchs programmés, RFI a prévu d’en diffuser 41, du jamais vu, puisque jusqu’à trois rencontres seront diffusées certains jours. Cela tant sur notre antenne africaine (RFI Afrique) que sur l'antenne Monde. À partir des huitièmes de finale, toutes les rencontres seront diffusées intégralement.

Journal de la CAN

Une nouveauté en 2019, RFI diffusera un Journal de la CAN, avec des éléments de nos 22 envoyés spéciaux. Vous pourrez les écouter à 3h42, 4h42, 5h42, 6h42 et 7h42 TU et avoir un résumé de la compétition en cinq minutes.

Radio Foot en programmation spéciale

Du lundi au vendredi, Radio Foot Internationale aura également une programmation spéciale, mais ses deux éditions (après-midi et soirée) seront diffusées toutes cibles (sur les Antennes Monde et Afrique). Mais l’horaire de la tranche sera modifié pour ne pas coïncider avec les matchs de la CAN. Ainsi, l’émission aura lieu à 13h10 TU (au lieu de 15h10 TU), puis 19h10 TU (au lieu de 21h10 TU).

Mondial Sports donne la priorité à la CAN

L’émission Mondial Sports, les samedis et dimanches, aura la CAN comme sujet prioritaire, bien que le reste de l’actualité sportive ait sa place également. Les éditions des samedis 22 et 29 juin seront toutefois supprimées à la faveur de la transmission des matchs en direct.

La Chronique de Joseph-Antoine Bell, tous les jours

Pendant toute la durée de la CAN, notre consultant et ancien footballeur franco-camerounais Joseph-Antoine Bell nous livre ses analyses et ses pronostics, lors de la Chronique de Joseph-Antoine Bell quotidienne depuis l’Égypte, pour une diffusion unique à 12h45 TU.

À (RE)LIRE ► Buteurs, talents, nations records… Toutes les statistiques de la CAN 2019

Le site Afrique Foot alimenté par nos envoyés spéciaux à la CAN

Le site Afrique Foot sera également dédié en grande partie à la CAN 2019. Nos envoyés spéciaux en Égypte vont nous faire vivre au plus près les matchs quotidiennement, avec des chroniques, des reportages, des interviews, des portraits, des vidéos et les à-côtés de la compétition.

Vous pouvez également suivre et commenter en ligne les temps forts des rencontres à travers les Liveblogs et les résumés des matchs sur rfi.fr et Afrique Foot.

Suivez la CAN sur le WhatsApp de RFI Afrique et les réseaux sociaux

Suivez également la CAN 2019 via WhatsApp avec RFI Afrique. Il suffit de s’inscrire en cliquant ici, puis d’envoyer le mot « Catégorie » pour recevoir des contenus spécifiques dédiés à la CAN directement sur votre smartphone.

La couverture en continu sera également assurée sur les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et les comptes Instagram deRFI Sports et de RFI.

À TOUT MOMENT ► CAN 2019 : Calendrier, résultats et classements de la Coupe d'Afrique