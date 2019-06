CAN 2019: avec Mohamed Salah, l’Égypte en quête d’un huitième titre

De notre envoyé spécial au Caire,

Du haut de leurs pyramides, les Pharaons toisent les 23 autres équipes de cette CAN. Escortée par son record de titres (sept), sa présence habituelle à la CAN (24e participation), son public, et sa star Mohamed Salah, l’Egypte va ainsi s’avancer dans cette première Coupe d’Afrique à 24 avec l’ambition de décrocher une huitième étoile.

Il faudra être très fort pour barrer la route aux Pharaons tellement ils connaissent le chemin de la victoire. Leur quête commence donc ce vendredi 21 juin à 20h TU avec le match d’ouverture face au Zimbabwe.

Les Warriors représentent l’adversaire « idéal » pour débuter l’aventure devant les supporters qui vont remplir les 74 000 places du Stade international du Caire. Le Zimbabwe, qui dispute sa quatrième Coupe d’Afrique, ambitionne de passer enfin le premier tour et s’attend à souffrir dès le premier match dans cette poule A. « Nous n’étions pas non plus dans un groupe facile lors des éliminatoires (avec la RDC, le Liberia et le Congo), mais nous avons fini premiers, rappelle le sélectionneur Sunday Chidzambwa. Nous connaissons bien l’Égypte, nous savons qu’elle a une très bonne équipe, mais comptons défendre notre chance et donner le meilleur de nous-mêmes ».

Salah « un joueur comme les autres… »

Avec son expérience et le soutien populaire, l’Égypte devrait pouvoir passer l’obstacle zimbabwéen même s’il faut se méfier des attaquants Knowledge Musona et Khamat Billiat. C’est la quatrième fois que la nation arabe organise la CAN et joue le match d’ouverture. Une seule fois, en 1986, elle a été surprise par le Sénégal (0-1) sans que cela ne l'empêche de remporter le trophée au final.

Vendredi, elle pourra compter également sur sa star Mohamed Salah, joueur africain de l’année en 2017 et 2018 et récent champion d’Europe avec Liverpool (Angleterre). Celui que son sélectionneur, Javier Aguirre, considère comme «un joueur (…), parmi les 22 autres » devrait être le détonateur des Pharaons. « Salah est désormais l'un des trois meilleurs joueurs du monde. C'est donc un atout énorme pour nous dans notre quête de gagner cette CAN », estime le défenseur et capitaine Ahmed El-Mohamady (31 ans). Toute l’Égypte attend Salah, toute l’Égypte attend la huitième étoile…

