Amicaux: la Côte d'Ivoire tombe face à l'Ouganda

Les matches amicaux s'enchaînent pour les participants à la Coupe d'Afrique des nations 2019, à quelques jours du début du tournoi (du 21 juin au 19 juillet). Vendredi 14 juin, le Cameroun et le Mali sont restés dos à dos (1-1 au Qatar, buts de Youssouf Koné et de Karl Toko-Ekambi) et la Mauritanie a dominé Madagascar (3-1 au Maroc, buts de Rayan Raveloson et buts d'El Mostapha Diaw, d'Adama Ba et d'Ismail Diakité). Ce samedi 15 juin, à Abou Dabi, la Côte d'Ivoire a été battue par l'Ouganda. Farouk Miya a inscrit l'unique but du match sur penalty. A Dubai, le Ghana et l'Afrique du Sud se sont séparé sur un score nul et vierge (0-0). Enfin, à Madrid, le Kenya et la RDC ont fait match nul (1-1, buts de Michael Olunga et d'Arthur Masuaku).