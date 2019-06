CAN 2019: les 23 «Léopards» de RDC sans Giannelli Imbula

« Je suis très triste de ne pas pouvoir participer avec mes coéquipiers à cette compétition et très en colère d’avoir cru cela possible. » C’est à travers un communiqué que Gianelli Imbula a réagi à sa non-sélection pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte (21 juin-19 juillet). Le milieu de terrain, qui représentait la France en équipes de jeunes, n’a visiblement pas eu à temps le feu vert de la Fédération internationale de football (FIFA) pour disputer la CAN 2019 avec la RDC. « On m’a signifié en début d’après-midi que mon dossier n’était toujours pas régularisé et que je ne pouvais donc pas participer avec la RD Congo à la CAN », a ajouté l’intéressé sur les réseaux sociaux.

Florent Ibenge, le sélectionneur des « Léopards », a longtemps tenté d’attirer Gianelli Imbula. Il devra toutefois composer avec l’absence de l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille (France) et du FC Porto (Portugal). Le technicien a également décidé de se passer des services du gardien de but Auguy Kalambayi (Sanga Balende/RD Congo), du défenseur Padou Bompunga (AS Vita Club/RD Congo), des milieux de terrain Aaron Tshibola (Kilmarnock/Ecosse), Nelson Omba Munganga (AS Vita Club/RD Congo) et Fabrice Luamba Ngoma (Raja Casablanca/Maroc).

La RDC prépare la CAN 2019 depuis le 1er juin à Marbella. En Espagne, elle a affronté le Burkina Faso (0-0) et est censé jouer contre le Kenya (15 juin).

En Egypte, dans le groupe A de la CAN 2019, elle jouera le 22 juin contre l’Ouganda, puis le 26 juin contre les « Pharaons » et le 30 juin contre le Zimbabwe.

CAN 2019 : LES 23 «LÉOPARDS» de RDC

Gardiens de but: Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest/Roumanie), Anthony Mossi (Chiasso FC/Suisse), Ley Matampi Vumi (Al Ansar Club Medina/Arabie saoudite) Défenseurs: Djuma Shabani (AS Vita Club/RD Congo), Glody Ngonda Muzinga (AS Vita Club/RD Congo), Issama Mpeko (TP Mazembe/RD Congo), Christian Luyindama Nekadio (Galatasaray/Turquie), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre), Wilfred Moke (Ankaragucu/Turquie), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Merveille Bope Bokadi (Standard Liège/Belgique), Beaudrick Ungenda (Primeiro Do Agosto/Angola) Milieux de terrain: Paul-José Mpoku (Standard Liège/Belgique), Chancel Mbemba Mangulu (FC Porto/Portugal), Trésor Mputu (TP Mazembe/RD Congo), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock/Ecosse), Jacques Maghoma (Birmingham city/Angleterre) Attaquants: Chadrac Akolo (Stuttgart/Allemagne), Britt Assombalonga (Middlesbrough/Angleterre), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Yannick Bolasie (Everton/Angleterre), Jonathan Bolingi Mpangi (Antwerp/Belgique), Elia Meschack (TP Mazembe/RD Congo).