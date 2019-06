Amicaux: belle victoire de la Tunisie en Croatie, le Bénin domine la Guinée

Dans les matches amicaux internationaux du mardi 11 juin, cinq participants à la Coupe d'Afrique des nations 2019 (du 21 juin au 19 juillet) ont joué. Et la plus grosse performance est à mettre au crédit de la Tunisie, qui se déplaçait au Gradski Stadion Varazdin pour y affronter la Croatie. Les Aigles de Carthage l'ont emporté à l'extérieur face aux vice-champions du monde (2-1). Anice Badri a ouvert le score (16e), Bruno Petkovic lui a répondu (47e) et Naïm Sliti a inscrit le but de la victoire sur penalty (70e). A noter que côté croate, le sélectionneur Zlatko Dalic a lui aussi fait largement tourné son effectif et n'a lancé Ivan Perisic et Luka Modric qu'en seconde période. A Doha, l'Algérie et le Burundi se sont séparés sur un score nul (1-1). Baghdad Bounedjah a marqué pour les Fennecs, et les Hirondelles ont égalisé avec un but contre son camp du gardien Raïs M'Bolhi. Enfin, à Marrakech, les Écureuils du Bénin ont battu le Syli guinéen (1-0) avec un but sur coup franc direct de Stéphane Sessegnon.