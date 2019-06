CAN 2019: Fodé Koïta, le petit nouveau de la Guinée

Courtisé par la Guinée depuis des années, Fodé Koïta est présent dans la liste publiée samedi 25 mai par Paul Put. À 28 ans, le joueur de Kasimpasa en Turquie et formé à Montpellier pourrait vivre une première CAN pour le retour de la Guinée en phase finale.

À 28 ans, le Parisien Fodé Koïta est un des nouveaux visages du Syli national. Il vient d’être appelé par le sélectionneur Paul Put dans une préliste de 25. Devenu titulaire à Kasimpasa en Turquie, Fodé Koïta a terminé sa saison avec cinq buts et deux passes décisives en 25 rencontres.

« Il a la force, la qualité physique, une accélération balle au pied »

Aujourd’hui, l’ancien joueur de Montpellier a la confiance du sélectionneur guinéen Paul Put. « Un joueur qui marque, qui joue dans un championnat difficile. La Turquie ce n’est pas facile. Il est toujours titulaire. C’est aussi un joueur polyvalent qui peut jouer en 9, sur le côté. Il a la force, la qualité physique, une accélération balle au pied, a commenté Paul Put. Moi je pense que ça peut nous apporter des choses et en plus ça va nous permettre de mettre la pression sur les attaquants pour se réveiller dans le tournoi. On cherche toujours des joueurs qui peuvent s’engager et qui mettent la pression pour avoir un meilleur niveau ».

Après avoir disputé deux matches avec l'équipe de France espoirs, Fodé Koïta annonce son souhait de rejoindre les rangs de l'équipe nationale guinéenne. En mai 2015, il est appelé pour la première fois par le nouveau sélectionneur Luis Fernandez. Mais il décline la sélection pour conserver sa place de titulaire en Ligue 1 avec Caen.

Il a attendu longtemps avant de dire oui !

Fodé Koïta avait aussi été approché par le sélectionneur précédent Michel Dussuyer. Mais il ne regrette pas d’avoir attendu si longtemps pour dire oui à la Guinée. Le vainqueur de la Coupe Gambardella en 2009 a désormais l’occasion de vivre une première Coupe d’Afrique des nations.

« Je n’étais pas pressé, j’ai toujours été patriote, c’est un pays où je vais tous les ans et auquel je suis attaché. Mais il faut une envie réciproque. Et puis, je sors de trois années difficiles qui m’ont bloqué dans mon élan. J’ai eu une blessure du tendon rotulien. C’est la pire blessure pour un footballeur, beaucoup de joueurs arrêtent leur carrière à cause d’elle. Je remercie Dieu d’avoir pu continuer. Auparavant donc, la période n’était pas adéquate, mon corps ne me le permettait pas. Maintenant, je suis disponible pour l’équipe nationale », explique le joueur dans un entretien accordé à Foot 365.

À la CAN, Fodé Koïta pourrait croiser son coéquipier en club l’Égyptien Mahmoud Hassan, dit « Trezeguet ». « Il m’a toujours encouragé à rejoindre l’équipe nationale. Je lui ai dit : "OK, mais je ne peux pas me sélectionner tout seul" », avance Fodé Keita.