CAN 2019: le coach de Liverpool fait le point sur la blessure de Naby Keita

Naby Keita disputera-t-il la finale de la Ligue des champions (C1), le 1er juin à Madrid, face à un autre club anglais, Tottenham ? Rien n’est moins sûr. Mais cette hypothèse semble désormais moins improbable à écouter l’entraîneur de Liverpool. Jürgen Klopp a en effet estimé que le Guinéen, blessé aux adducteurs en demi-finale aller de la C1 le 1er mai, était « un peu en avance » sur le protocole de soins établi par les « Reds ».

Son indisponibilité était évaluée à huit semaines, au départ. Mais le milieu de terrain a fait des progrès notables. « Mais ça ne veut rien dire au sujet de sa participation à la finale, a toutefois relativisé Jürgen Klopp. Naby effectue désormais de courses en ligne droite et ce genre de choses. Il se sent bien lorsqu’il effectue un effort à 50% de ses moyens, mais il reste du chemin à parcourir ».

La CAN 2019, oui, mais...

Conscient des attentes en Guinée, concernant la présence de Naby Keita à la CAN 2019, le technicien a par ailleurs assuré : « On ne veut pas garder un joueur s’il peut jouer. […] Pour moi, ce serait bien si Naby pouvait être à 100% rétabli et s’il pouvait disputer la Coupe d’Afrique des nations, pour être franc à 100%. Mais on n’en sait rien et on verra. On doit travailler avec le département médical (du club). Parce qu’en fin de compte, un joueur qui est en forme et qui peut jouer, devrait défendre les couleurs de son pays, de mon point de vue. »

Jürgen Klopp a toutefois ajouté : « Si Naby n’est pas à 100%, il ne peut pas jouer. […] Peu importe s’il s’agit du pays ou du club. »

Pour rappel, le « Sily National » affrontera Madagascar (22 juin), le Nigeria (26 juin) et le Burundi (30 juin), dans le groupe B de la CAN 2019.