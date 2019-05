Patrice Neveu nouveau sélectionneur du Gabon

Le Français Patrice Neveu a été nommé sélectionneur du Gabon. Il succède à Daniel Cousin, non conservé à ce poste après l’échec des Panthères dans les éliminatoires de la CAN 2019. L’annonce a été faite par le président de la Fédération gabonaise de football ce jeudi 23 mai. « Je savais qu’il fallait attendre l’aval des autorités et je suis honoré d’avoir à mener à bien cette mission. Je serai la semaine au Gabon pour finaliser les derniers détails. Il va falloir redonner un élan au football gabonais qui mérite mieux au niveau de ses performances et de son fonctionnement. C’est un travail de moyen et long terme », déclare à RFI Patrice Neveu. Il ajoute : « Cette une sélection qui a un gros potentiel et je dois montrer que je suis capable de lui donner une nouvelle impulsion. » Âgé 65 ans et libre depuis sa mise à l’écart par le Horoya AC en mars dernier, le technicien français s’est engagé pour une durée de deux ans renouvelables. « J’ai besoin de toutes les énergies autour de moi », avance Patrice Neveu qui compte évidemment sur Pierre-Emerick Aubameyang. « J’espère le rencontrer au plus vite ainsi que d’autres cadres pour les écouter », avance Patrice Neveu. « Je veux que tout le monde prenne du plaisir dans cette sélection », indique le technicien qui devra passer beaucoup de temps au Gabon comme son contrat le stipule. La principale mission de Patrice Neveu sera évidemment un ticket pour la CAN 2021. Patrice Neveu a notamment été sélectionneur de la Guinée, de la RDC et de la Mauritanie.