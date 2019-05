CAN 2019: Une présélection de 25 joueurs pour l’Égypte

Cet été, à domicile, l’Égypte va tenter lors de sa 23e phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations de remporter un huitième titre.

Le sélectionneur des Pharaons, Javier Aguirre, a communiqué une préliste de 25 joueurs en vue de la CAN 2019. Évidemment, la star Mohamed Salah fait partie du groupe. Le joueur de Liverpool, qui a disputé une finale il y a deux ans au Gabon face au Cameroun, sera accompagné dans cette première liste par 16 joueurs locaux. La plupart sont issus des clubs phares : Al-Ahly, Zamalek et Pyramids FC.

Le retour d’Ahmed Ali

On notera le retour d’Ahmed Ali Arab Contractors. L’attaquant, 33 ans, qui a inscrit 18 buts cette saison en 27 rencontres dans le championnat égyptien n’avait plus été appelé depuis 2011. Le milieu de terrain Walid Soliman (Al-Ahly), absent de la sélection depuis 2016 est aussi dans le groupe. Abdallah El Said (Pyramids) présent lors du Mondial 2018 en Russie et qui n’avait plus été appelé fait aussi son retour.

Mohamed Elneny (Arsenal) cadre du groupe, finaliste de la CAN 2017 et mondialiste, est aussi présent. Tout comme Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa), Ahmed El Mohamady (Aston Villa), Ahmed Hegazi (West Bromwich).

Essam El Hadary reste à la maison

L’Égypte devrait disputer la CAN 2019 sans le vétéran Essam El Hadary. Le gardien de but devenu en 2017 le plus vieux joueur à participer à une phase finale de la CAN avait dans un premier temps annoncé sa retraite internationale en août 2018. Il était revenu sur sa décision.

Mais le sélectionneur mexicain n’a visiblement pas entendu le quadruple champion d’Afrique (1998, 2006, 2008 et 2010) qui a réagi dans la foulée sur son compte Twitter sans un mot, mais avec l’image d’un visage interrogatif. L’homme aux 159 sélections était aussi entré dans l'histoire en devenant, à 45 ans, 5 mois et 10 jours, le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de Coupe du monde en juin dernier face à l'Arabie saoudite.

L‘Égypte aura deux rencontres de préparation face à la Tanzanie et à la Guinée. Le pays hôte disputera le match d’ouverture (21 juin) face au Zimbabwe dans le groupe A composé aussi de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo.

Les 25 Pharaons :

Gardiens de but : Ahmed El-Shennawy (Pyramids), Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mohamed Abou-Gabal (Smouha), Mahmoud Gennesh (Zamalek).

Défenseurs : Ahmed El Mohamady (Aston Villa, Angleterre), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi (West Bromwich, Angleterre), Mahmoud Alaa (Zamalek), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek), Ahmed Ayman Mansour (Pyramids), Omar Gaber (Pyramids), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Aboul-Fotouh (Smouha).

Milieux de terrain : Tarek Hamed (Zamalek), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Ali Ghazal (Feirense, Portugal), Nabil Emad Dunga (Pyramids), Walid Soliman (Al-Ahly), Abdallah El Said (Pyramids), Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa, Turquie), Amr Warda (Atromitos, Grèce).

Attaquants : Ahmed Ali (Arab Contractors), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Hassan Koka (Olympiacos, Grèce).