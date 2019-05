Prix Marc-Vivien Foé: Nicolas Pépé, un grand talent à confirmer

Nicolas Pépé est absorbé par un écran de télévision qui rediffuse le match du Championnat de France de football (Ligue 1) remporté 1-0 par son club, Lille (LOSC), face aux Girondins de Bordeaux. Lorsque l’attaquant revoit un duel qu’il a perdu face au gardien de but bordelais le 12 mai dernier, il grimace, détache ses yeux et regarde vers nous en secouant la tête de dépit. L’Ivoirien semble presque honteux de ce petit raté, alors qu’il achève pourtant une saison triomphante à plus de 20 buts et 10 passes décisives avec un LOSC qualifié pour la Ligue des champions.

« Il y a toujours mieux à faire, martèle celui qui vient de recevoir le trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1, ce 16 mai 2019, dans le centre d’entraînement lillois. C’est une très bonne saison que j’ai réalisé mais il faut toujours chercher à progresser et à faire plus. Cette saison est une étape, comme la saison passée a été une étape. Je voulais faire mieux, et c’est ce que j’ai réussi à faire. Maintenant, je vais me reposer puis faire encore davantage la saison prochaine. Ce n’est que le début et il faut toujours confirmer en football. C’est bien pour ça que je ne suis jamais satisfait, à cause des actions que j’ai raté ».

Cette soif d’excellence et de réussite ne surprend pas le coéquipier et compatriote de Nicolas Pépé, Yves Dabila. « Que ce soit sur le terrain ou en-dehors, Nicolas recherche toujours la perfection, souligne le défenseur central. On a l’impression qu’il n’est jamais satisfait. Il veut toujours plus, plus, plus ! Il veut toujours être le premier ». Même son de cloche du côté de Youssouf Koné, le latéral gauche des « Dogues ». « Nicolas est quelqu’un qui est toujours content, sauf lorsqu’il perd à un jeu, rigole le Malien. Là, ce n’est pas la peine de lui parler. Il ne cause plus, il est fâché, il prend sa douche et il rentre direct chez lui » !

Yaya Touré : « Qu’un jour il soit Ballon d’Or ! »

Selon Yaya Touré, l’avenir s’annonce radieux pour son jeune compatriote, à condition qu’il conserve cet état d’esprit. « Qu’il continue à travailler, à toujours faire mieux et à avoir une mentalité de gagneur, réclame le milieu de terrain, joint par téléphone par Annie Gasnier. Il a fait une superbe saison mais il doit se dire que la saison prochaine, il sera attendu au tournant. Il sera surveillé de très près par les joueurs adverses et par la presse. Il va donc être obligé de se surpasser. C’est le prix à payer lorsque tu veux être le meilleur : tu fais une super saison mais tu dois répéter cette performance du mieux possible, durant trois ou quatre années de suite. C’est la marque des grands. Avec l’âge qu’il a, il a encore plusieurs années devant lui. Et ça ne m’étonnerait pas qu’un jour il soit Ballon d’Or ».

Nicolas Pépé a également séduit un autre glorieux aîné : Didier Drogba. « Il a fait une grande, grande, grande saison. Dans ses choix sur le terrain, il est bon, s’enthousiasme l’ex-capitaine la sélection ivoirienne, au micro de Martin Guez. Moi, j’ai été bluffé par sa capacité à accélérer, à changer de rythme dans les transitions. C’est très fort ! Et puis, je pense que, physiquement, c’est quelqu’un qui est capable de répéter les efforts ».

Si les partenaires de Pépé au LOSC sont chambreurs, ils sont évidemment également admiratifs de leur buteur. Yves Dabila n’est donc pas surpris que Nicolas Pépé ait succédé au Camerounais Karl Toko-Ekambi, au palmarès du Prix Marc-Vivien Foé. « C’est un atout majeur pour Lille et pour notre sélection de Côte d’Ivoire, lance-t-il. Ce trophée est amplement mérité. Je suis très content pour lui. Aujourd’hui, Nicolas fait la fierté du football ivoirien et du club ».

« Nicolas nous a beaucoup beaucoup apportés durant cette saison, abonde Youssouf Koné. Même lorsque c’était difficile pour nous, il a toujours exprimé son talent. Il a montré le grand joueur qu’il était. Quand on a besoin de lui, il répond toujours présent, y compris durant les matches difficiles ».

Un leader en devenir

Ce rôle de leader sur les pelouses a d’ailleurs fini par s'étendre un peu en-dehors des terrains. « Dans le vestiaire, Nicolas joue également un rôle important parce qu’il discute beaucoup avec les anciens de l’effectif », explique Youssouf Koné. « C’est quelqu’un d’un peu fou-fou, ajoute Yves Dabila. Il chambre beaucoup. Il nous taquine beaucoup. Mais, à part ça, c’est vraiment quelqu’un de super cool, de très gentil, qui communique beaucoup, qui essaie d’apporter son expérience des choses ».

Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, dresse également un portrait positif de son protégé : « Il est festif et professionnel à la fois. C’est quelqu’un de souriant. Lorsqu’il est fermé (sic), il faut aller le chercher. Car il a toujours des choses intéressantes à exprimer. Il a un regard sur le jeu, sur l’équipe, sur la vie du vestiaire. Bien sûr, il n’est pas exempt de tout reproche, comme tout jeune joueur. Il peut parfois se laisser aller. C’est normal lorsqu’on a 23 ans. Mais il a une vraie vision sur la vie d’un groupe et sur la justice qui doit y régner. »

Didier Drogba conclut, plein d’optimisme : « Je pense que c’est un garçon bien entouré et qui a la tête sur les épaules, en plus d’avoir des qualités de joueur exceptionnelles. Je ne suis pas inquiet pour lui. Et j’espère qu’il va avoir un impact avec l’équipe nationale de Côte d’Ivoire et que la CAN 2019 va être belle pour nous ! »