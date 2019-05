Claude Le Roy veut participer à la CAN 2021

Claude Le Roy, 71 ans, a bien du mal à imaginer qu’il ne sera pas présent sur le banc de touche lors de la prochaine CAN en Égypte. Celui qui a été le sélectionneur de sept nations africaines est surtout déçu « pour les joueurs, les supporters, les amoureux du football togolais ».

Claude Le Roy assume complètement

« Dans l’ensemble, on a fait quelques bons matchs, notamment en Gambie et en Algérie. À Lomé contre la Gambie, c’était injouable après on a fait un très mauvais match contre l’Algérie à Lomé avec quelques raisons dont une défense complètement remaniée et l’absence de certains joueurs comme Ihlas Bebou qui nous fait tellement de bien quand il est en forme », indique le sélectionneur qui « assume complètement ».

Depuis cet échec, certains annonçaient son départ du Togo. « Je suis toujours sous contrat, indique Claude Le Roy. On va sûrement faire un point à la fin de l’année. Pour l’instant, on continue de travailler, y a le mois d’août pour d’éventuels préliminaires et les matchs amicaux en septembre, ensuite le mois d’octobre pour le début des éliminatoires pour 2021. Et après on fera un point définitif à la fin de l’année 2019. »

« J’ai toujours dit que j’aimerais terminer au Cameroun »

L’ancien sélectionneur du Cameroun rêve toujours d’une participation à une 10e phase finale de la CAN. « J’ai toujours dit que j’aimerais terminer au Cameroun. J’aurais aimé que ce soit en 2019. Malheureusement, le Cameroun n’organisera pas la CAN et ce sera deux ans plus tard. C’est peut-être un mal pour un bien. Mais je l’ai déjà dit. Comme sélectionneur, j’arrêterai pour la Coupe d’Afrique en 2021 et au plus tard toute ma carrière en 2022. C’est une certitude. Mais j’aimerais bien effacer la tache de Cotonou », avance-t-il.

Pour l’heure, Claude Le Roy estime que le Sénégal pourrait aller loin dans la compétition. « Je crois que l’équipe qui aura le meilleur gardien sera championne d’Afrique. Pour la première fois depuis très longtemps, le Sénégal a un super gardien (ndlr : il parle d’Édouard Mendy) ». Claude Le Roy n’oublie pas non plus le Maroc d’Hervé Renard et l’Égypte « favorite à la maison ».