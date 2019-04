Le Clermont Foot s'associe avec le club algérien de la JS Kabylie

« Le Clermont Foot 63 et la JS Kabylie ont officiellement signé ce lundi 29 avril 2019 une convention de partenariat pour un avenir en commun », peut-on lire sur le site internet du club auvergnat, pensionnaire de Ligue 2.

À la tête du Clermont Foot, Ahmet Schaefer n’avait jamais caché sa volonté d’ouvrir le club auvergnat à l’international. Et c’est la JS Kabylie, club le plus titré d’Algérie, 27 titres officiels dont 14 championnats d’Algérie, 5 Coupes d’Algérie et 2 Ligues des champions de la CAF, qui a été choisie.

Les dirigeants des deux clubs ont paraphé un accord de coopération portant sur de nombreux domaines, par exemples la formation des jeunes, le renforcement des académies et centres de formation, le scoutisme et le recrutement.

#Partenariat Le Clermont Foot 63 et la JS Kabylie s'associent ! Cet accord s'inscrit pleinement dans la stratégie du club, désireux de poursuivre le renforcement de son ancrage local et national, tout en s'ouvrant aux échanges internationaux.



« C’est pour nous un grand plaisir de signer un premier accord avec un autre club à l’international, et un privilège de le faire avec la JSK, un club avec une histoire aussi importante, très populaire en France et à travers tout le continent africain », estime Ahmet Schaefer, Président du Clermont Foot 63.

Il ajoute : « La JSK développe un projet très excitant, avec son nouveau stade prochainement inauguré, le centre de formation qui se développe. La mutualisation de certains de nos services profitera à nos deux structures sur le long terme, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Nous allons pouvoir travailler main dans la main sur la détection, et aussi l’accompagnement des joueurs. Nous allons pouvoir contribuer à la promotion de la JSK en France et en Europe, et apporter notre savoir-faire en entrant dans un marché où nous n’étions pas encore présents. »

Premier club algérien à signer une convention avec une équipe européenne

Pour Cherif Mellal, Président de la JS Kabylie, « la direction de la JSK est heureuse de passer un nouveau palier de professionnalisme ». La JS Kabylie est le premier club algérien à signer une convention avec une équipe européenne. « Nous allons travailler ensemble sur la détection des pépites afin de donner une autre dimension au club », estime ce dernier. Basé à Tizi Ouzou en Kabylie, le club a été fondé en 1946.

La JSK a vu des joueurs s'exporter à l’étranger. Moussa Saïb, qui a porté les couleurs de la JSK entre 1989 et 1992, a ensuite évolué entre autres à l’AJ Auxerre, l’AS Monaco et Lorient. Farid Ghazi a quant à lui participé à deux saisons avec Troyes. Essaïd Belkalem, qui a participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil avec les Fennecs, est passé par le club de Watford en Angleterre, Trabzonspor en Turquie et Orléans en France.

Actuellement, le club de Clermont a dans son effectif le Franco-Algérien Mehdi Jeannin, qui évolue au poste de gardien de but.