Le Burundais Papy Faty est décédé sur le terrain

L'international burundais Papy Faty est décédé jeudi 26 avril après s'être écroulé pendant un match du Championnat d'eSwatini (ex-Swaziland) de football. « Mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt et celle du football burundais, c'est un coup dur alors que le Burundi vient de se qualifier pour la CAN 2019 », a tweeté Révérien Ndikuriyo, président du Sénat et de la Fédération burundaise de football (FFB). Faty, 28 ans, sociétaire du club Malanti Chiefs, s'est effondré jeudi après-midi pendant un match et est mort dans la soirée à l'hôpital où il avait été transporté, selon la presse burundaise. Le milieu de terrain international (28 sélections et 3 buts) avait par le passé connu des problèmes cardiaques. En 2016, il s'était effondré par deux fois en plein match en raison d'une insuffisance cardiaque. Il avait été contraint à un arrêt d'un an par les médecins du club sud-africain Bidvest Wits, dans lequel il évoluait alors, qui avaient décelé ses problèmes, avant de reprendre la compétition en 2017. A la fin 2018, son contrat avec un autre club sud-africain, Real Kings, avait été résilié en raison de son état de santé. Il avait ensuite rejoint le Championnat d'eSwatini. Faty, qui a notamment joué pour Trabzonspor en Turquie et Maastricht aux Pays-Bas, avait récemment refusé de se faire opérer afin de pouvoir participer à la CAN en Egypte (21 juin-19 juillet). L'équipe nationale du Burundi s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une phase finale de la CAN.